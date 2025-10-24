logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Poznati NBA insajder lansirao bombu: Partizan našao zamjenu za Karlika Džonsa

Poznati NBA insajder lansirao bombu: Partizan našao zamjenu za Karlika Džonsa

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

KK Partizan ozbiljno zainteresovan za nekadašnjeg igrača Oklahome, Finiksa, Milvokija, Njujork Niksa.

Partizan dovodi Kamerona Pejna Izvor: RICK D'ELIA/EPA

Sprema se detonacija u Humskoj. Poznati košarkaški insajder Mark Stajn javlja da je Partizan našao rješenje za gorući problem koji se pojavio poslije povrede Karlika Džonsa. Navodno su crno-bijeli u pregovorima sa dugogodišnjim NBA igračem Kameronom Pejnom (31). U pitanju je iskusni organizator igre koji je igrao za Njujork Nikse prošle sezone.

Od 2015. godine igra na najvećoj košarkaškoj sceni kada je izabran kao 14. pik na Draftu od Oklahoma Siti Tandera gdje je igrao godinu dana. Uslijedile su kratke epizode u Bulsima i Klivlendu, da bi četiri sezone igrao za Finiks gdje je bilježio najbolje partije u karijeri.

Posljednju sezonu proveo je u Njujork Niksima i zabeležio solidan učinak od 6,9 poena, 1,4 skokova i 2,8 asistencija za 15 minuta na terenu.

Najbolja sezona u karijeri mu je 2021/2022, kada je u dresu Sansa imao učinak od 10,8 poena, 4,9 asistencija i tri skoka.

Vaše mišljenje nam je važno - ostavite nam komentar, nije potrebna registracija!

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Partizan košarka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC