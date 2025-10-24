Poznati NBA insajder lansirao bombu: Partizan našao zamjenu za Karlika Džonsa

KK Partizan ozbiljno zainteresovan za nekadašnjeg igrača Oklahome, Finiksa, Milvokija, Njujork Niksa.

Sprema se detonacija u Humskoj. Poznati košarkaški insajder Mark Stajn javlja da je Partizan našao rješenje za gorući problem koji se pojavio poslije povrede Karlika Džonsa. Navodno su crno-bijeli u pregovorima sa dugogodišnjim NBA igračem Kameronom Pejnom (31). U pitanju je iskusni organizator igre koji je igrao za Njujork Nikse prošle sezone.

Od 2015. godine igra na najvećoj košarkaškoj sceni kada je izabran kao 14. pik na Draftu od Oklahoma Siti Tandera gdje je igrao godinu dana. Uslijedile su kratke epizode u Bulsima i Klivlendu, da bi četiri sezone igrao za Finiks gdje je bilježio najbolje partije u karijeri.

Posljednju sezonu proveo je u Njujork Niksima i zabeležio solidan učinak od 6,9 poena, 1,4 skokova i 2,8 asistencija za 15 minuta na terenu.

Serbia's Partizan Belgrade has emerged as a serious suitor for veteran guard Cam Payne,@TheSteinLinehas learned.



Payne went to training camp with Indiana and is the latest established NBA name pursued by a@EuroLeagueclub in the wake of an injury to Partizan's Carlik Jones.https://t.co/NQBo8T3DXs — Marc Stein (@TheSteinLine)October 24, 2025

Najbolja sezona u karijeri mu je 2021/2022, kada je u dresu Sansa imao učinak od 10,8 poena, 4,9 asistencija i tri skoka.

