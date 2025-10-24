Mučna scena za navijače Partizana: Karlik Džouns na štakama došao da bodri saigrače

Plej Partizana Karlik Džouns neće igrati do kraja godine.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Partizana dočekuju ekipu Pariza u 6. kolu Evrolige, ali na terenu nema Karlika Džounsa koji je doživio tešku povredu na utakmici sa FMP-om i neće ga biti u timu najmanje tri mjeseca. Ipak, reprezentativac Južnog Sudana je stigao u Beogradsku arenu da bodri saigrače.

On se kreće uz pomoć štaka, a navijači Partizana su ga pozdravili gromoglasnim aplauzom čim se pojavio u hali.

Karlik Džouns doživio je prelom pete metatarzalne kosti lijevog stopala. Nakon hitnog snimka konstatovano je da će najefikasniji igrač Partizana odsustvovati barem tri mjeseca. To će primorati Partizan da reaguje na tržištu jer je van tima i ljetošnje najzvučnije pojačanje Šejk Milton.

Očekuje se da se on uskoro priključi ekipi, ali Željko Obradović će svakako morati da potraži igrača na bekovskoj poziciji.