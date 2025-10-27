Dobre vijesti za Partizan pred Hapoel: Gostuju najjačem timu u Evroligi, ali imaju razlog za slavlje

Navijači CSKA iz Sofije bodriće Partizan u sedmom kolu Evrolige.

Izvor: MN PRESS

Partizan pred sobom ima duplo kolo Evrolige. U srijedu će izabranici Željka Obradovića igrati u Sofiji gdje će im domaćin biti najbolja ekipa ovog takmičenja Hapoel iz Tel Aviva. Crno-bijeli iako nemaju prednost domaćeg terena, ipak će imati navijače pomoću kojih će pokušati da dođe do iznenađenja.

U srijedu crno-bijeli u Bugarskoj pokušavaju da nanesu tek drugi poraz debitantu u Evroligi. U tome će im pomoći i huk sa tribina, pošto su navijači CSKA iz Sofije najavili pomoć bratskom klubu. "U srijedu od 20.00 sati u Areni Sofija održaće se derbi sedmog kola košarkaške Evrolige između ekipa Hapoel Tel Aviva i Partizana", stoji u objavi navijača tamošnjeg kluba.

Izvor: MN PRESS

"Odmah nakon Kup utakmice u Sevlijevu, Sjeverna tribina će takođe bodriti svoju braću iz Beograda, a svako od vas koji želi da bude deo predstave može kupiti svoju ulaznicu na blagajni na Gurko bulevaru pored Nacionalnog stadiona između 10.00 i 18.00 časova od danas do srede. Cijena jedne propusnice za sektor B, gdje ćemo se nalaziti, je 78,23 leva", dodaje se.

Cijena ulaznice je dakle 40 evra, a svi zainteresovani navijači moći će da podrže crno-bijele koji nemaju tako čestu priliku da gostuju u Bugarskoj. Ipak i pored podrške sa tribina igračima Partizana neće biti lako, pošto je Hapoel najbolja ekipa Evrolige i dosad je imala svega jedan poraz i to od kluba iz domovine - Makabija.

S druge strane, crno-bijele muče razne povrede, prije svega izostanak Karlika Džounsa. Ono što je dobro za tim Željka Obradovića je to da je Partizan uspio da dovede pojačanje na centarskoj liniji, pa ćemo u dresu Partizana u buduće gledati i Brunu Fernanda.