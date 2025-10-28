Šta je sa Miltonom i Parkerom? Željko Obradović ima loše i dobre vijesti pred okršaj sa liderom Evrolige

Trener Partizana Željko Obradović posebno je govorio o zdravstvenoj situaciji i novom pojačanju Bruni Fernandu.

Trener Partizana Željko Obradović oglasio se pred utakmicu sa Hapoelom iz Tel Aviva koja je na programu u srijedu od 19 časova u Sofiji. Iskusni stručnjak je istakao prednosti trenutnog lidera Evrolige i osvrnuo se na situaciju u timu koja nije tako povoljna. Takođe, dotakao se potencijalnog pojačanja na bekovskoj poziciji, a posebno se osvrnuo na novajliju Brunu Fernanda.

Hapoel sa klupe predvodi njegov veliki prijatelj i kum Dimitris Itudis i svjestan je da njegove izabranike čeka jako težak zadatak u 7. kolu Evrolige.

"Lider Evrolige u ovom trenutku, možda najvažnije što igraju sa jasnim idejama, sa kvalitetom individualnim i timskim. Daju veliki broj poena, apsolutno u svakom trenutku znaju koga napadaju, gdje napadaju i to su stvari na koje smo obratili pažnju na trenizima. Teška utakmica, ali daćemo sve od sebe", rekao je Obradović.

Karlik Džons je doživio ozbiljnu povredu, neće ga biti u timu oko tri mjeseca, dok navijači i dalje čekaju povratak Šejka Miltona koji je van terena dvije nedjelje. Nisu to jedine muke za Obradovića, pošto je Džabari Parker povredio prst na utakmici sa Metalcem, ali će rizikovati i biti u sastavu.

"Šejk ne putuje, ide to svojim tokom. Nećemo da forsiramo ništa, ima ogromnu želju da se vrati što prije. Što se tiče Džabarija Parkera on ima problem sa prstom, on želi da igra i igraće. Što se tiče Pokuševskog on je dobio udarac u glavu, juče je trenirao sve je normalno", kaže trener Partizana.

Posebno je govorio o novajliji Bruni Fernanadu. "Trenirao je juče, on je u takmičarskom ritmu. On je igrao tri utakmice zadnje za Real Madrid, u ritmu je, odradio je juče normalan trening. Naravno kad vam dođe novi igrač morate da razgovarate sa njim što se tiče odbrane i napada, da se uvede u sistem. Juče je to bilo sasvim pristojno", rekao je i dodao:

"Razgovarao sa trenerom koji je njemu trener u reprezentaciji, koji je u Španiji dugo godina. Tek me očekuje razgovor sa Brunom, treba da shvati ovo kao veliku prliku i da da najviše što može. Ovo je dobra situacija i za nas i za njega".

Radi se na pojačanju na bekovskoj poziciji, ali nije želio da daje previše informacija. "Radimo na tome, Zoran se bavi time. Dok se ne završi ne mogu da pričam o tome. Probaćemo da nađemo, svjesni smo da nam treba igrač na toj poziciji", zaključio je Željko koji nije želio da komentariše saopštenja kluba.

