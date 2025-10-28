"To je jedino rješenje da ih pobijedimo": Marinković zna šta će odlučiti meč Partizana i Hapoela

Vanja Marinković je pred put u Sofiju govorio o načinu na koji će crno-bijeli morati da odgovore Hapoelu, kako bi bili konkurentni u tom meču.

Partizan u sedom kolu Evrolige gostuje Hapoelu u Sofiji. Izabranici Željka Obradovića u ovaj meč ulaze poslije bolnog poraza od Pariza u Beogradskoj areni, te su očekivanja da crno-bijeli pokažu nešto bolju partiju u ovom susretu. Naspram njih naći će se trenutno najbolja ekipa elitnog takmičenja, a kapiten Vanja Marinković pokušao je da objasni šta će biti važno da Partizan uradi kako bi računao na pobjedu.

Hapoel je u Evroligu stigao kao šampion Evrokupa, a sada svoju dominaciju pokazuje i u višem rangu. "Nova su ekipa, ali vrlo dobar tim u Evroligi. S razlogom su tu, lider tabele koji ima sjajan roster. Biće sigurno teško igrati tamo, nadam se da ćemo pokazati mnogo bolju partiju neko u meču protiv Pariza", započeo je Marinković pred polazak crno-bijelih u Bugarsku.

U timu Dimitrisa Itudisa važnu riječ vodi reprezentativac Srbije Vasilije Micić, a svesti njegov učinak na minimum biće cilj crno-bijelih. "Vasa je sjajan igrač, to pokazuje godinama unazad, stvarno dobro igra. Jedan je od igrača koje moramo da zaustavimo, odnosno da im ne damo toliko slobode za kreaciju, njemu, (Elajdži) Brajantu... Njih dvojica cu najvažniji."

Partizan u meč ulazi pun slabosti, crno-bijeli ne računaju na povrijeđenog Karlika Džounsa, kao i na Šejka Miltona, te je uloga plejmejkera povjerena igračima koji nisu izvorno predviđeni za tu poziciju. Zbog toga će ključ crno-bijelih biti da što bolje odgovore na pritisak koji će ponajviše imati Dvejn Vašington i Sterling Braun.

"Sigurno su gledali meč protiv Pariza, znaju da nam je to hendikep i da moraju da igraju malo jače na tim pozicijama. Radiće ono što i Pariz, a na nama je da ne ponavljamo greške iz tog meča. Nadam se da smo shvatili neke stvari i da ćemo bolje reagovati na pritisak koji će imati prije svega Vašington, a onda i Sterling."

