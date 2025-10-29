Jako je važno za Partizan: Obradović protiv kuma u Sofiji, a mnogo problema za crno-bijele

Sve o utakmici sedmog kola Evrolige između Hapoela i Partizana.

Izvor: MN PRESS

KK Partizan večeras od 19 časova gostuje Hapoelu iz Tel Aviva, ali ne u Izraelu - već u Bugarskoj. Tako će se u Sofiji odigrati utakmica koja je jako važna za oba tima, iako se radi tek o sedmom kolu Evrolige. Hapoel želi da ostane usamljen na vrhu tabele i nastavi odličan niz (trenutno je na 5-1), dok Partizan ne želi da izgubi korak za ekipama iz gornjeg doma.

Trenutno, Partizan je na skoru 3-3 i ne želi da ode u "minus", ali situacija uopšte nije naivna zbog "mora problema" koje trenutno more trenera Željka Obradovića.

Crno-bijeli su u oslabljenom sastavu otputovali za Bugarsku, na megdan najprijatnijem iznenađenju Evrolige, ali to zapravo mora da bude i posebna motivacija za igrače Željka Obradovića. Upravo ovo je trenutak kada pojedinci moraju da ga ubijede zašto su dobili njegovo povjerenje.

Ko fali Partizanu?

Izvor: MN PRESS

Partizan će biti bez Šejka Miltona i Karlika Džounsa, što je veliki problem kada je organizacija napada u pitanju. Vidjeli smo već da je protiv Pariza odgovornost preuzimao Dvejn Vašington koji iako ne važi za naročito kvalitetnog kreatora, zna da razmrda ekipu na drugi način - energijom i serijom pogodaka.

Veći problem je Vašingtonova igra u odbrani, tako da smo vidjeli i "leteće izmjene" Željka Obradovića kada ga je mijenjao Arijan Lakić. Njegov doprinos je daleko veći u defanzivi, nego što je u napadu, pa će trener crno-bokelih kombinovati.

Važno za Partizan je da će u sastavu biti i Aleksej Pokuševski i Džabari Parker koji su zadobili manje povrede u ABA ligi.

Željko protiv kuma Itudisa

Izvor: MN PRESS

Trener Hapoela iz Tela Aviva je Dimitris Itudis, kum Željka Obradovića i njegov nekadašnji pomoćnik. Već godinama je Itudis samostalan i važi za jednog od najboljih trenera u Evropi, a mnoge je iznenadila njegova odluka da dođe u Hapoel koji je u tom trenutku igrao u Evrokupu.

Dobio je željena pojačanja i osvojio je Evrokup prošle sezone, a zatim mu je trener Ofer Janaj počeo ispunjavati želje, tako da je dobio i Vasilija Micića koji blista trenutno blista sa prosekom od 16,5 poena i 3,8 asistencija po meču.

Tu su još i Blejkni (15,2), Oturu (13,7) i Brajant (12,7).

Hoće li igrati Bruno Fernando?

Izvor: J Barroso/AFP7 / Shutterstock Editorial / Profimedia

Uoči meča sa Hapoelom za Partizan je potpisao i Bruno Fernando iz Real Madrida, odmah je registrovan za Evroligu, a još se ne zna da li će ga Željko Obradović odmah koristiti.

S obzirom na to da ima samo jednog centra u Tajriku Džonsu - treba očekivati minute za njega ako je spreman.

Što se tiče Nika Kalatesa, njega neće biti u sastavu.

