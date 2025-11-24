Dušan Ristić novi kapiten "orlova": Tu sam da pokažem kako se igra za Srbiju!

Dušan Ristić će u kavlifikacijama za Svjetsko prvenstvo biti kapiten "orlova".

Reprezentacija Srbije priprema se za novo Svjetsko prvenstvo u košarci, a da bi obezbijedila plasman biće potrebno da kroz kvalifikacije pokaže najbolje lice. Dok je kapiten "orlova" Bogdan Bogdanović na zadatku u NBA ligi, njegovu ulogu u nešto drugačijem timu preuzeo je Dušan Ristić.

"Selektor mi je povjerio kapitensku traku, za mene je to velika čast, istovremeno odgovornost da pomognem mladim igračima, kojih je mnogo, da se prilagode na nacionalni tim. Da im pokažemo šta je potrebno da se predstavlja ova reprezentacija u najboljem svjetlu, trudim se da taj posao obavim što je bolje moguće", rekao je Ristić na okupljanju.

O tome kako sarađuje sa novim selektorom Dušanom Alimpijevićem, Ristić je bio jasan:

"Sjajno, Alimpijević je jedan sjajan trener, mlad sa puno energije. Imali smo jedan dan, uradili dva treninga, pokrili smo dosta detalja, segmenata. Rekao bih da su svi momci zadovoljni, došli su ovdje da rade i da se pokažu što je najbolje moguće".

"Ništa se drastično nije promijenilo, pozvano je dosta novih igrača, potreban je period adaptacije, ali cilj je uvijek isti - idemo na pobjedu. S jedne strane, svi imamo odgovornost prema nacionalnom timu, ali ovdje su svi spremni da prihvate uloge koje su drugačije nego u klubovima. Za prvi dan atmosfera je odlična", rekao je novi kapiten o sistemu takmičenja koji očekuje "orlove".

Kad su u pitanju razlike između novog i starog selektora, Dušan je rekao:

"Rekao bih da je rano da se priča o tome, ali ima razlika - u tehnikama teniskih pravila i šta trener zahtijeva od nas. Ipak, prošao je smo jedan dan. Svi smo srećni i osjećamo ponos što smo ovdje", rekao je Ristić.

U prvom kolu Srbiju očekuje Švajcarska.

"Nismo imali priliku da pričamo o njima, prvi je dan. Uigravamo se u napadu i odbrani, u narednim danima imaćemo priliku da pričamo o njima."

