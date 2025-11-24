logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dušan Ristić novi kapiten "orlova": Tu sam da pokažem kako se igra za Srbiju!

Dušan Ristić novi kapiten "orlova": Tu sam da pokažem kako se igra za Srbiju!

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Dušan Ristić će u kavlifikacijama za Svjetsko prvenstvo biti kapiten "orlova".

Dušan Ristić novi kapiten Srbije Izvor: MN Press/MONDO/Nemanja Stanojčić

Reprezentacija Srbije priprema se za novo Svjetsko prvenstvo u košarci, a da bi obezbijedila plasman biće potrebno da kroz kvalifikacije pokaže najbolje lice. Dok je kapiten "orlova" Bogdan Bogdanović na zadatku u NBA ligi, njegovu ulogu u nešto drugačijem timu preuzeo je Dušan Ristić.

"Selektor mi je povjerio kapitensku traku, za mene je to velika čast, istovremeno odgovornost da pomognem mladim igračima, kojih je mnogo, da se prilagode na nacionalni tim. Da im pokažemo šta je potrebno da se predstavlja ova reprezentacija u najboljem svjetlu, trudim se da taj posao obavim što je bolje moguće", rekao je Ristić na okupljanju.

O tome kako sarađuje sa novim selektorom Dušanom Alimpijevićem, Ristić je bio jasan:

"Sjajno, Alimpijević je jedan sjajan trener, mlad sa puno energije. Imali smo jedan dan, uradili dva treninga, pokrili smo dosta detalja, segmenata. Rekao bih da su svi momci zadovoljni, došli su ovdje da rade i da se pokažu što je najbolje moguće".

"Ništa se drastično nije promijenilo, pozvano je dosta novih igrača, potreban je period adaptacije, ali cilj je uvijek isti - idemo na pobjedu. S jedne strane, svi imamo odgovornost prema nacionalnom timu, ali ovdje su svi spremni da prihvate uloge koje su drugačije nego u klubovima. Za prvi dan atmosfera je odlična", rekao je novi kapiten o sistemu takmičenja koji očekuje "orlove".

Kad su u pitanju razlike između novog i starog selektora, Dušan je rekao:

"Rekao bih da je rano da se priča o tome, ali ima razlika - u tehnikama teniskih pravila i šta trener zahtijeva od nas. Ipak, prošao je smo jedan dan. Svi smo srećni i osjećamo ponos što smo ovdje", rekao je Ristić.

U prvom kolu Srbiju očekuje Švajcarska.

"Nismo imali priliku da pričamo o njima, prvi je dan. Uigravamo se u napadu i odbrani, u narednim danima imaćemo priliku da pričamo o njima."

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Dušan Ristić Srbija orlovi Mundobasket 2027

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC