Dušan Alimpijević presjekao pred meč BiH - Srbija: Dvojica ostala "u civilu", vraća se Dobrić

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Selektor "orlova" Dušan Alimpijević izabrao je na koje će igrače računati za današnji meč protiv BiH.

Ko igra za Srbiju protiv BiH Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević donio je jutros konačnu odluku oko toga na koga će računati za večerašnji meč protiv Bosne i Hercegovine u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

Ovo su igrači koji su na spisku za utakmicu koja počinje u 20 časova u dvorani "Mirza Delibašić" u Sarajevu: Nemanja Dangubić, Stefan Miljenović, Savo Drezgić, Bogoljub Marković, Balša Koprivica, Stefan Momirov, Ognjen Jaramaz, Dušan Miletić, Ognjen Dobrić, Dušan Ristić, Nikola Tanasković i Danilo Anđušić.

To ujedno znači da će "u civilu" ostati dvojica igrača sa šireg spiska - Filip Barna i Stefan Nikolić - dok će Srbija btii jača za Ognjena Dobrića i Nemanju Dangubića.

"Probili smo taj led u ovim kvalifikacijama, što je jako bitno, i spremamo se za ovu naravno utakmicu. Sigurno neće biti lako, očekuje nas jedna teška utakmica, vjerovatno pred punim tribinama. Bosna je odigrala jako dobro utakmicu protiv Turske, skoro 35 minuta, tako da ne smijemo da se opustimo ni u jednom trenutku i moramo, kako smo igrali drugo poluvrijeme protiv Švajcarske, sa tom agresivnošću moramo da uđemo. Ne vjerujem da može brzo da se desi ponovo u nekoj utakmici gdje može da se vrati istorijski minus. Na nama je da uđemo što bolje u takmičenje i da dođemo na pravi način. Vjerujem da sa našim kvalitetom možemo da dođemo do pobjede", rekao je reprezentativac Srbije Danilo Anđušić.

