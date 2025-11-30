"Dobro veče, selektore, jesmo li dužni izvinjenje Srbiji?": Đerđa pričao o sramnim uvredama u Skenderiji

Selektor Bosne i Hercegovine Dario Đerđa pričao je između ostalog i o uvredama na račun Srbije na početku meča u Skenderiji.

Nakon dramatične utakmice BiH i Srbije u Skenderiji srpski tim je pobijedio, a poslije obraćanja selektora Srbije Dušana Alimpijevića pričao je i Dario Đerđa. Selektor BIH je pričao o igri svog tima, ali je dobio i jedno pitanje o uvredama i zvižducima na početku meča.

"Dobro veče, selektore, igrači Srbije i njihov selektor hvalili su atmosferu u Skenderiji. Međutim, jesmo li mi kao reprezentacija, savez, kao država dužni izvinjenje njima za određene sramotne povike kojih je bilo?", glasilo je pitanje novinara "Dnevnog avaza".

"Ovako, ja sam to zaboravio. Sada zahvaljujem svakom navijaču i mislim da su momci uživali u tome. Ja sam uživao u tome, a ja sam iz Zadra. Znate kakvi su u Zadru, nisu baš normalni. To je jedna stvar.

"Ne možemo generalizovati. Slažem se sa vama, ali ne mogu da generalizujem. Bilo je isto ako sam puno zagrljaja vidio prema tribinama i na tribinama gdje su se momci iz Srbije grlili. To treba otkloniti, ali nekada treba biti svjestan realnosti u kojoj živimo. Nije lako, znate, vi ste malo mlađi. Nije lako i potrajaće. Prvo moja prva izjava je čestitam Srbiji, jel' tako? Znate, naš je posao da to kanališemo i usmjerimo na pravi način, mislim da je to jedina stvar", rekao je Đerđa.

Šta se desilo?

Na samom početku meča intonirane su himne dve države, a "Bože pravde" je u "Skenderiji" dočekana zvižducima i skandaloznim povicima "Niko te nikada mrziti neće k'o što te mrzim ja, Srbija, Srbija, kurva balkanska", pjevali su navijači domaće selekcije.