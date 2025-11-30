logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Dobro veče, selektore, jesmo li dužni izvinjenje Srbiji?": Đerđa pričao o sramnim uvredama u Skenderiji

"Dobro veče, selektore, jesmo li dužni izvinjenje Srbiji?": Đerđa pričao o sramnim uvredama u Skenderiji

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Selektor Bosne i Hercegovine Dario Đerđa pričao je između ostalog i o uvredama na račun Srbije na početku meča u Skenderiji.

Dario Đerđa o navijačima BiH Izvor: FIBA Media/Youtube/Printscreen

Nakon dramatične utakmice BiH i Srbije u Skenderiji srpski tim je pobijedio, a poslije obraćanja selektora Srbije Dušana Alimpijevića pričao je i Dario Đerđa. Selektor BIH je pričao o igri svog tima, ali je dobio i jedno pitanje o uvredama i zvižducima na početku meča. 

"Dobro veče, selektore, igrači Srbije i njihov selektor hvalili su atmosferu u Skenderiji. Međutim, jesmo li mi kao reprezentacija, savez, kao država dužni izvinjenje njima za određene sramotne povike kojih je bilo?", glasilo je pitanje novinara "Dnevnog avaza".

"Ovako, ja sam to zaboravio. Sada zahvaljujem svakom navijaču i mislim da su momci uživali u tome. Ja sam uživao u tome, a ja sam iz Zadra. Znate kakvi su u Zadru, nisu baš normalni. To je jedna stvar.

"Ne možemo generalizovati. Slažem se sa vama, ali ne mogu da generalizujem. Bilo je isto ako sam puno zagrljaja vidio prema tribinama i na tribinama gdje su se momci iz Srbije grlili. To treba otkloniti, ali nekada treba biti svjestan realnosti u kojoj živimo. Nije lako, znate, vi ste malo mlađi. Nije lako i potrajaće. Prvo moja prva izjava je čestitam Srbiji, jel' tako? Znate, naš je posao da to kanališemo i usmjerimo na pravi način, mislim da je to jedina stvar", rekao je Đerđa.

Šta se desilo?

Pogledajte

01:01
Himna Srbije u Sarajevu
Izvor: RTS 1/Screenshot
Izvor: RTS 1/Screenshot

Na samom početku meča intonirane su himne dve države, a "Bože pravde" je u "Skenderiji" dočekana zvižducima i skandaloznim povicima "Niko te nikada mrziti neće k'o što te mrzim ja, Srbija, Srbija, kurva balkanska", pjevali su navijači domaće selekcije.

Možda će vas zanimati

Tagovi

zmajevi Dario Đerđa reprezentacija BiH košarkaši BiH Mundobasket 2027 kvalifikacije navijači orlovi Srbija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC