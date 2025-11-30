logo
Ovako je Srbija pobijedila u Sarajevu: Posljednji napad i muk u Skenderiji

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
Srbija je pobijedila Bosnu i Hercegovinu u drugom meču kvalifikacija za Mundobasket 2027.

Posljednji napad na utakmici BiH Srbija Izvor: TV Arena sport/screenshot

Reprezentacija Srbije pobijedila je Bosnu i Hercegovinu u Sarajevu u drugom meču kvalifikacija za Mundobasket 2027. Srbija nije najbolje startovala, ali je preokrenula i ostvarila trijumf, mada je lopta mogla da prevagne i na stranu domaćina. Uz malo sreće i promašaje rivala, "orlovi" su došli do maksimalnog učinka u grupi C.

Srbija je preokrenula poenima Stefana Momirova, dvije ključne trojke donijele su prednost "orlovima" 71:67, ali je domaći tim uvijek bio za petama izabranicima Dušana Alimpijevića. Havijer Kastanjeda uspio je sa linije penala da smanji zaostatak, potom i postigne trojku, dok su sa druge strane Nikola Tanasković i Danilo Anđušić kombinovano ubacili tri poena za 74:72.

Pogledajte kako je izgledao posljednji napad BiH: 

Pogledajte

00:44
Bosna i Hercegovina BiH Srbija poslednji napad
Izvor: TV Arena sport/Screenshot
Izvor: TV Arena sport/Screenshot

Bilo je to 10 sekundi prije kraja susreta pa je Bosna i Hercegovina imala priliku za preokret. Najprije je Srbija izgubila loptu i domaći tim imao je šest sekundi da preokrene - izjednači ili pobijedi.

Vrabac je preuzeo inicijativu i pronašao Amara Alibegovića koji je potom utrčao u teren i želio da kroz polaganje donese izjednačenje svom timu, ali nije uspio... Prije njegovog pokušaja uslijedio je muk i mada su mnogi bili spremni za slavlje, igrač Trapanija je promašio. Ognjen Dobrić je vršio pritisak kroz odbranu, lopta je samo prošla preko obruča i završila na drugoj strani, a vrijeme je isteklo i Srbija je upisala vrlo važnu pobjedu, u vatrenoj atmosferi Skenderije.

Tagovi

Mundobasket 2027 zmajevi orlovi

