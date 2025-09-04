"Nikad neću zaboraviti taj Mihin poziv": Aleksandar Mitrović pamti kako je sve počelo za njega

Aleksandar Mitrović govorio je o tome kako je stigao do statusa najboljeg strijelca reprezentacije Srbije.

Izvor: MN PRESS

Kapiten fudbalske reprezentacije Aleksandar Mitrović dobio je nedavno Dijamantsku loptu Fudbalskog saveza Srbije (FSS), a tim povodom govorio je i za zvanični sajt.

"Hvala Fudbalskom savezu na divnom gestu u utorak u Staroj Pazovi. Dijamantska lopta me čini ponosnim, nije lako odigrati 100 utakmica za bilo koga, a kamoli za svoju zemlju i reprezentaciju. Iskreno, kada sam počinjao da se bavim fudbalom, nisam ni sanjao da bih mogao da doguram do tih brojki", rekao je Mitrović koji se naježio kada je čuo lijepe riječi o sebi.

Kako pamti ovih 100 nastupa u dresu Srbije? "Bilo je tu mnogo lijepih, ali i manje lijepih momenata. Sigurno da se prva utakmica ne zaboravlja i da ostaje vječno u sjećanju. Kao da je bilo juče kad me je Mihajlović pozvao za utakmicu protiv Belgije. Sjećam se svega, od prvog dana okupljanja, prvog treninga, upoznavanja sa saigračima".

"Debi za Partizan, gol protiv Valete, poziv u reprezentaciju. Nisi se ni osvrnuo, a već si dio velike scene. Oko tebe Bane Ivanović, Kolarov, Matić, De Brujne, Lukaku, Felaini... U Briselu smo igrali u večernjem terminu, odmah poslije utakmice nazad na aerodrom i kada smo oko 2 ujutru sletjeli u Beograd, Miha mi je rekao da me u 11 sati prije podne čeka nastup za omladinsku reprezentaciju. Javio sam se selektoru Druloviću i pridružio generaciji sa kojom ću kasnije osvojiti Evropsko prvenstvo".

Te razgovore sa pokojnim Sinišom Mihajlovićem ne može da zaboravi: "Dao mi je šansu i potpunu slobodu, rekao je ‘kod mene napadači pucaju penale... Kad ga vidiš u odijelu pored aut linije, prosto preliva energiju na tebe. Da sam imao krila, poletio bih!", naglasio je najbolji strijelac u istoriji reprezentacije Srbije.

Pogledajte i njegov cijeli intervju za sajt Fudbalskog saveza Srbije: