Zahvalnica i 25 miliona evra za Aleksandra Mitrovića: Srbin se vraća na mjesto uspjeha?

Srpski golgeter napušta Al Hilal koji će mu isplatiti posljednju godinu ugovora.

Izvor: Fayez NURELDINE / AFP / Profimedia

Srpski napadač i rekorder reprezentacije Srbije Aleksandar Mitrović je na izlaznim vratima Al Hilala. Nakon što je u klub stigao doskorašnji as Liverpula Darvin Nunjez, Simone Inzagi definitivno više ne računa na iskusnog golgetera.

Kako navode mediji iz Saudijske Arabije, Al Hilal je spreman da mu isplati 25 miliona evra pošto ima važeći ugovor do kraja sljedeće sezone. To bi svakako bila lijepa zahvalnica za ono što je Mitrović uradio u plavom dresu u posljednje dvije sezone gdje je zabilježio 79 nastupa uz 68 golova i 15 asistencija. Mitrović je iz Fulama stigao u ljeto 2023. godine u transferu vrijednom 52 miliona evra, a prema mnogim izvorima, blizu je povratka u Englesku gde je igrao najbolji fudbal.

Navodno je za usluge srpskog asa najviše zainteresovan Lids koji se vratio u Premijer ligu i ima velike ambicije. Spominjao se i Sanderlend, pa i Njuklasl, kao i klubovi poput Totenhema i Mančester junajteda, ali to u ovom momentu nije realno. Mitrović dobro poznaje premijerligaške terene, gdje je igrajući za Fulam i Njukasl dao 38 golova u najvišem rangu engleskog fudbala.

Najbolje partije bilježio je u Fulamu gdje je bio najbolji strijelac Čempionšipa, a potom i "udarna igla" u Premijer ligi. Prije dolaska u Njukasl nosio je dresove Anderlehta i Partizana.

