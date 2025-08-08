logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Aleksandar Mitrović bira u Premijer ligi: Ima dvije opcije, jedna je da igra sa Džakom

Aleksandar Mitrović bira u Premijer ligi: Ima dvije opcije, jedna je da igra sa Džakom

0

Aleksandar Mitrović je na raskrnici. Traže ga Lids i Sanderlend, a Al Hilal želi da ga se riješi.

Sanderlend i Lids žele Aleksandra Mitrovića Izvor: EPA/STRINGER

Simone Inzagi je izgleda baš odlučio da otjera Aleksandra Mitrovića iz Saudijsske Arabije, ali nema brige za napadača iz Smedereva. Veliko je interesovanje za njega i mogao bi da se vrati u Premijer ligu.

Čitali smo da se za njega prošle godine interesovao Mančester junajted, pominjao se Totenhem, a zatim je priča bila kako ga ponovo u svojim redovima želi Njukasl kao i Fulam. Sada se izgleda u tu trku uključio Lids. 

Trener Danijel Farke vratio je nekadašnjeg šampiona u Premijer ligu, a sada navodno želi da kupi napadača koji je u 79 mečeva za Al Hilal dao 68 golova. Simone Inzagi umjesto Mitrovića dovodi Darvina Nunjeza iz Liverpula, a nije usamljen u trci za Mitrovićem Farke.

Hoće da ga dovedu kod Džake

Izvor: EPA-EFE/GEORGI LICOVSKI

Osim Lidsa u Premijer ligu je došao i Sanderlend i oni su takođe zainteresovani za Mitrovića. Doveli su ogroman broj igrača, a između ostalih i Granita Džaku iz Leverkuzena. Ipak nisu doveli nijednog napadača osim mladog Marka Guija iz Čelsija na pozajmicu.

Mitroviću ugovor ističe na kraju sljedeće sezone, a na transfermarketu je trenutno procenjen na 18.000.000 evra. To svakako nije problem za premijerligaše, ali bi mogla da bude njegova ogromna plata. Do sada je u karijeri igrajući za Fulam i Njukasl dao 38 golova u Premijer ligi i dokazan je strijelac u engleskom fudbalu. 

Tagovi

Aleksandar Mitrović fudbal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC