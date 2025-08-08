Aleksandar Mitrović bira u Premijer ligi: Ima dvije opcije, jedna je da igra sa Džakom

Aleksandar Mitrović je na raskrnici. Traže ga Lids i Sanderlend, a Al Hilal želi da ga se riješi.
Simone Inzagi je izgleda baš odlučio da otjera Aleksandra Mitrovića iz Saudijsske Arabije, ali nema brige za napadača iz Smedereva. Veliko je interesovanje za njega i mogao bi da se vrati u Premijer ligu.
Čitali smo da se za njega prošle godine interesovao Mančester junajted, pominjao se Totenhem, a zatim je priča bila kako ga ponovo u svojim redovima želi Njukasl kao i Fulam. Sada se izgleda u tu trku uključio Lids.
Trener Danijel Farke vratio je nekadašnjeg šampiona u Premijer ligu, a sada navodno želi da kupi napadača koji je u 79 mečeva za Al Hilal dao 68 golova. Simone Inzagi umjesto Mitrovića dovodi Darvina Nunjeza iz Liverpula, a nije usamljen u trci za Mitrovićem Farke.
Hoće da ga dovedu kod DžakeIzvor: EPA-EFE/GEORGI LICOVSKI
Osim Lidsa u Premijer ligu je došao i Sanderlend i oni su takođe zainteresovani za Mitrovića. Doveli su ogroman broj igrača, a između ostalih i Granita Džaku iz Leverkuzena. Ipak nisu doveli nijednog napadača osim mladog Marka Guija iz Čelsija na pozajmicu.
Mitroviću ugovor ističe na kraju sljedeće sezone, a na transfermarketu je trenutno procenjen na 18.000.000 evra. To svakako nije problem za premijerligaše, ali bi mogla da bude njegova ogromna plata. Do sada je u karijeri igrajući za Fulam i Njukasl dao 38 golova u Premijer ligi i dokazan je strijelac u engleskom fudbalu.