Aleksandar Mitrović je precrtan u Al Hilalu: Tri dana za odluku, šta će biti sa karijerom najboljeg srpskog strijelca?

Autor Nikola Lalović
0

Aleksandar Mitrović je precrtan u Al Hilalu. Sada najbolji strijelac reprezentacije Srbije u istoriji ima tri dana za transfer u neku od liga petice.

Aleksandar Mitrović precrtan u Al Hilalu Izvor: Breton/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Aleksandar Mitrović je završio sa Al Hilalom, sada je jasno. Korpulentni napadač iz Smedereva je u prethodne dvije sezone bio najbolji igrač tima, ali novi trener ga je zamijenio. Doveo je Darvina Nunjeza iz Liverpula za 53.000.000 evra i sada je Srbin precrtan.

On nije registrovan za prvenstvo Saudijske Arabije, a vidjećemo da li to znači da će on biti prodat u narednim danima ili će jednostavno sačekati još godinu dana i kraj ugovora. 

Problem oko Mitrovića je njegova ogromna plata u Saudijskoj Arabiji. On prihoduje ogroman novac i malo je klubova, ako iko, spremnih da preuzmu taj finansijski teret na sebe. Do kraja prelaznog roka ipak ima sasvim dovoljno vremena.

Vidjećemo da li je rešenje i neko raskidanje ugovora i dogovor oko isplate dijela zarade. Do 1. septembra će biti rok ako neko hoće da plati za Mitrovića, ali ako se raskine ugovor, on može da potpiše i kasnije. Takođe lige kao Turska, Grčka, Rusija imaju duži vrmeenski period za potpisivanje pojačanja. 

