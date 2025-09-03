logo
Aleksandar Mitrović ima novi klub: Napustio je i Al-Hilal i Saudijsku Arabiju

Čuveni srpski centarfor Aleksandar Mitrović preselio se u Al-Rajan u Kataru.

Aleksandar Mitrović u Al-Rajanu Izvor: Abdullah Ahmed / imago sportfotodienst / Profimedia

Rekorder Srbije u broju golova Aleksandar Mitrović (30) napušta Al-Hilal iz Saudijske Arabije i preseliće se u Al-Rajan iz Katara.

Prema informacijama portala "Arriyadiyaj.com", Mitrović će napustiti Al-Hilal poslije dvije godine, 79 odigranih utakmica i 68 postignutih golova. U tom timu je bio saigrač bivšeg reprezentativca Srbije Sergeja Milinković-Savića.

Trener Al-Rajana je dugogodišnji šef struke Brage, Portugalac Artur Žorž, a članovi ekipe su nekedašnji reprezentativac Španije Rodrigo (34). Prošle sezone je Mitrovićev novi tim bio petoplasirani u prvenstvu Katara.

"Mitrogol" je imao još godinu dana ugovora sa Al-Hilalom, prema kojem je zarađivao 25 miliona evra po sezoni.

