Pogledajte golčinu Lazara Samardžića: Pretrčao skoro cijeli teren, a onda je sijevnula ljevica

Lazar Samardžić ponovo pokazao da posjeduje top u nozi i pogodio je za pobjedu Atalante protiv Marseja 1:0.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Iza nas je zaista fantastično veče u Ligi šampiona tokom kog smo vidjeli istorijsku pobjedu Pafosa protiv Viljareala (1:0), pa zatim goleadu Klub Briža i Barselone (3:3), ali i fantastičan gol srpskog reprezentativca Lazara Samardžića.

Iako i ove sezone Samardžić "kuburi" sa minutažom u Atalanti kod Ivana Jurića - ponovo je pokazao da mu je i nekoliko minuta na terenu dovoljno da se proslavi. Tako je u 89. minutu, tek koji pošto je ušao u igru, pretrčao skoro čitav teren sa loptom i raspalio svojom prepoznatljivom ljevicom. Pogledajte gol:

Lazar Samardžić gol Marsej - Atalanta 0:1 Izvor: TV Arena sport

Projektil je završio iza leđa golmana Heronima Ruljija, a igrači Marseja "skočili" su sudiju Sančeza iz Španije jer su očekivali da poništi gol zbog prethodnog faula za njih. Nakon VAR provjere, potvrđen je gol Samardžića i samim tim pobeda Atalante na "Velodromu" 1:0.

Bio je to drugi gol za Samardžića ove sezone u Ligi šampiona, a i prethodni put je njegova Atalanta pobijedila. Bilo je to protiv Klub Briža (2:1), kada je takođe ušao sa klupe i režirao preokret.

Što se tiče Serije A, jednom je do sada pogodio mrežu rivala, bilo je to početkom oktobra protiv Koma (1:1).

Vidjećemo da li će Jurić ubuduće da se predomisli i češće koristi Lazara Samardžića kao startera, a ovo je svakako dobra vijest i za Veljka Paunovića koji je "desetku" reprezentacije Srbije zvao za predstojeće utakmice kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo protiv Engleske (13. oktobar) i Letonije (16. oktobar).

