Potpisao za Milan, pa kokainom uništio život: Poslije 15 godina je priznao šta se desilo

Nekadašnji fudbaler priznao da je zbog kokaina propao njegov transfer u Milan, sa kojim je imao potpisan ugovor.

Izvor: PACO SERINELLI / AFP / Profimedia

Nekadašnji italijanski fudbaler Moris Karocijeri (45) nije napravio karijeru kakvu je želio - osjetio je kako je to igrati u Seriji A, ali i ostao nepoznat širokim narodnim masama. Za to je sam kriv, jer je najveću šansu karijere upropastio na veoma glup način. Nakon što je već potpisao ugovor sa Milanom, Moris je pao na doping testu.

Nakon utakmice Palerma i Torina, italijanski defanzivac poslat je na doping kontrolu, a tamo se ispostavilo da je koristio kokain. U tom trenutku, njegova fudbalska karijera je krenula nizbrdo, a on nikada nije uspio da stigne na nivo da ga traži neki od najvećih klubova u Italiji...

"Desilo se u najboljem trenutku moje karijere, a ja sam bio idiot", priznao je Moris Karocijeri šta se dogodilo 2009. godine i dodao: "Nisam trebalo ni da igram u toj prokletoj utakmici protiv Torina. Neko drugi se povrijedio tokom posljednjeg treninga, pa sam morao da igram. Već sam potpisao petogodišnji ugovor sa Milanom".

Zapravo, Moris Karocijeri je i kobne noći slavio. Kokain je unio u tijelo kada se opustio jer je potpisao najveći ugovor u svojoj karijeri. Mislio je da je to prekretnica i da će mu život izgledati potpuno drugačije, pa je odlučio da "počasti" iako je sezona bila u toku.

"Trebalo je da se priključim Milanu na kraju sezone. Nekoliko noći ranije, uzimao sam drogu, ali to je bio prvi put. Glupa, luda noć. Imao sam 28 godina, ugovor sa Milanom je bio završen, i pomislio sam: 'Hajde da proslavimo.' Sramota me je", ispričao je Karocijeri.

Nekadašnji defanzivac, koji je najveći dio karijere odigrao kao štoper, nije uspio da stigne do najvećih italijanskih klubova. Ponikao je u Bariju, a stigao je i do seniorske ekipe tog tima - uz pozajmice u tri niželigaška tima. Uslijedili su Teramo, Sampdorija, pozajmica u Areco, pa Atalanta, Palermo, Leće, Vareze i još dvije niželigaške ekipe pre nego što je 2014. godine završio igračku karijeru.

Kao fudbaler Atalante odradio je dva mjeseca suspenzije jer se ispostavilo da je kladioničarima javljao povjerljive informacije. To nije bio najveći prekršaj Karocijerija, pošto je u aprilu 2009. godine Fudbalski savez Italije saopštio da je Moris Karocijeri pozitivan na kokain. Narkotik je pronađen u uzorku koji je Moris predao nakon pobjede njegovog Palerma nad Torinom, a zanimljivo je da se Moris Karocijeri nakon dvije godine suspenzije vratio u Palermo i nastavio svoju karijeru.

