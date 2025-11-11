logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Gasperini kuburi s napadačima: Roma lider Serije A, ali problemima nikad kraja

Gasperini kuburi s napadačima: Roma lider Serije A, ali problemima nikad kraja

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Iako je "vučica" postigla samo 12 golova na 11 utakmica, trenutno dijeli prvo mjesto sa Interom u italijanskom prvenstvu.

Artem Dovbik Izvor: ErreRoberto/Shutterstock

Vanredno stanje u Romi zbog povreda u napadu ne jenjava. Naime, Artem Dovbik zadobio je povredu tetive butnog mišića u duelu protiv Udinezea, pa je teren morao da napusti već u finišu prvog poluvremena.

Povreda je prilično ozbiljna, što su potvrdili pregledi, pa će Ukrajinac morati da pauzira između četiri i šest nedjelja. S obzirom na građu napadača, oporavak bi mogao da potraje i nešto duže. Dovbik će sigurno propustiti utakmice u ligi protiv Kremonezea, Napolija, Kaljarija, Koma i Juventusa, kao i mečeve Lige Evrope protiv Mitjilanda i Seltika.

Ovo je još jedan težak udarac za Dovbika, za kojeg sezona nije najbolje počela. Korpulentni Ukrajinac ima velikih problema sa realizacijom (postigao je samo dva gola do sada), uostalom kao i kompletan tim "vučice". Ekipa Đan Pjera Gasperinija postigla je samo 12 golova na 11 utakmica, ali i to je dovoljno za lidersku poziciju, koju trenutno dijeli sa Interom.

Problem je tim veći za Gasperinija, s obzirom na to da su u napadu povrijeđeni i Evan Ferguson, Paulo Dibala i Lion Bejli. Trener Rome trebalo bi poslije reprezentativne pauze da računa na Fergusona i Bejlija, dok se i povratak Argentinca očekuje za mjesec dana.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Roma Serija A Artem Dovbik

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC