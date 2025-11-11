Gasperini kuburi s napadačima: Roma lider Serije A, ali problemima nikad kraja

Iako je "vučica" postigla samo 12 golova na 11 utakmica, trenutno dijeli prvo mjesto sa Interom u italijanskom prvenstvu.

Izvor: ErreRoberto/Shutterstock

Vanredno stanje u Romi zbog povreda u napadu ne jenjava. Naime, Artem Dovbik zadobio je povredu tetive butnog mišića u duelu protiv Udinezea, pa je teren morao da napusti već u finišu prvog poluvremena.

Povreda je prilično ozbiljna, što su potvrdili pregledi, pa će Ukrajinac morati da pauzira između četiri i šest nedjelja. S obzirom na građu napadača, oporavak bi mogao da potraje i nešto duže. Dovbik će sigurno propustiti utakmice u ligi protiv Kremonezea, Napolija, Kaljarija, Koma i Juventusa, kao i mečeve Lige Evrope protiv Mitjilanda i Seltika.

Ovo je još jedan težak udarac za Dovbika, za kojeg sezona nije najbolje počela. Korpulentni Ukrajinac ima velikih problema sa realizacijom (postigao je samo dva gola do sada), uostalom kao i kompletan tim "vučice". Ekipa Đan Pjera Gasperinija postigla je samo 12 golova na 11 utakmica, ali i to je dovoljno za lidersku poziciju, koju trenutno dijeli sa Interom.

Problem je tim veći za Gasperinija, s obzirom na to da su u napadu povrijeđeni i Evan Ferguson, Paulo Dibala i Lion Bejli. Trener Rome trebalo bi poslije reprezentativne pauze da računa na Fergusona i Bejlija, dok se i povratak Argentinca očekuje za mjesec dana.