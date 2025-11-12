logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Niče stadion "Điđi Riva" na Sardiniji: Kaljari nakon 10 godina dobio dozvolu za gradnju

Niče stadion "Điđi Riva" na Sardiniji: Kaljari nakon 10 godina dobio dozvolu za gradnju

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Projekat novog stadiona Kaljarija je u pripremi više od decenije.

Kaljari, navijači Kaljarija Izvor: Copyright (c) 2025 Fabrizio Andrea Bertani/Shutterstock. No use without permission.

Kaljari je konačno dobio odobrenje da započne izgradnju novog stadiona, koji će nositi ime po klupskoj i italijanskoj legendi Điđiju Rivi, nakon deset godina birokratskih prepreka.

Projekat je u pripremi više od decenije i predviđa rušenje sada napuštenog stadiona "Sant'Elija", kako bi se na istom mjestu izgradio novi objekat.

Očekuje se da će projekat biti završen na vrijeme kako bi Kaljari mogao da bude jedan od gradova domaćina Evropskog prvenstva 2032. godine, koje će zajednički organizovati Italija i Turska.

"Na ovu vijest čekali smo deset godina", izjavio je gradonačelnik Kaljarija Masimo Ćeda.

Odobrenje uključuje i rješavanje svih otvorenih pitanja u vezi s uticajem na životnu sredinu i pristupnim saobraćajnicama.

Novi stadion će imati 25.000 mjesta, s mogućnošću proširenja kapaciteta do 30.000. Takođe će moći da ugosti koncerte i druge događaje, osim fudbalskih utakmica.

Kaljari je napustio stadion "Sant'Elija" 2012. godine, kada je procijenjeno da više nije pogodan za savremene događaje i da mu je neophodna rekonstrukcija. Nakon određenih prilagođavanja, stadion je još neko vrijeme korišćen sa smanjenim kapacitetom, a plan za novi objekat prvi put je predstavljen u decembru 2015.

"Sant'Elija" je konačno zatvoren i prepušten propadanju u junu 2017. godine, a od tada Kaljari svoje utakmice igra na stadionu "Unipol Domus".

Možda će vas zanimati

Tagovi

Serija A Kaljari stadion

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC