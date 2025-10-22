logo
Inter i Milan zajedno ulažu u tim za NBA Evropu: Ulaz košta 250 miliona evra, šta će biti sa Armanijem?

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Inter i Milan planiraju zajedno da investiraju u Armani kako bi napravili tim koji bi mogao da se takmiči u NBA Evropi koja bi trebalo da krene za dvije godine.

Inter i Milan zajedno ulažu u NBA Evropu Izvor: MN PRESS

NBA dolazi u Evropu i nova liga mogla bi da krene već 2027. godine. Čelnici najjače košarkaške lige na svijetu već su pričali na koje zemlje su fokusirani, jedan od njih je Italija. Zato su se dva kluba iz Milana udružila da krenu sa investicijama u klub koji će se takmičiti u novoj ligi. Inter i Milan zajedno rade na tome.

"Milan i Inter žele da sarađuju sa NBA ligom zbog tima iz Milana. Odluka će biti donesena u naredna dva mjeseca", tako piše u tekstu koji je objavila italijanska "Gazeta". Pretpostavlja se da se to odnosi na ulaganja u Armani, ali nije isključeno i da naprave potpuno novi klub. Posebno poslije smrti Đorđa Armanija koji je bio glavni deoničar u klubu.

Navodno je komesar NBA lige Adam Silver već razgovarao sa ljudima koji vode dva milanska kluba i oni su pokazali veliko interesovanje za projekat koji se sprema.

"Neka spreme između 250 i 500 miliona evra"

U tekstu italijanske "Gazete" navodi se i jedan dosta zanimljiv podatak. Da će ulazak u novu ligu da košta papreno. Naravno, sve ovo su i dalje spekulacije.

"Ulazak u ligu koštaće mnogo, između 250 i 500 miliona evra. Real Madrid, Barselona, PSŽ, Bajern Minhen, Mančester siti i Fenerbahče su timovi koji su takođe zainteresovani i žele da budu dio lige", navodi se u tekstu.

Tagovi

Inter Milan fudbal NBA Evropa košarka

