Andrej Vatutin upozorio Evropu šta će biti kad dođe NBA liga: "Izmišljaju košarku i kradu poslovanje"

Andrej Vatutin je u opširnoj kolumni iznio stav o formiranju NBA Evrope. Predsjednik CSKA iz Moskve nije krio nezadovoljstvo u slučaju da se nova liga formira bez saradnje sa Evroligom.

Predsjednik CSKA iz Moskve Andrej Vatutin je kolumnom u "Sport-ekspresu" poslao javno upozorenje na formiranje NBA Evrope, smatrajući da "u ovim okolnostima, planovi NBA u Evropi djeluju kao virtuelni pokušaj krađe brzo rastućeg poslovanja". Vatutin ne spori činjenicu da je saradnja sa NBA zanimljiva, ali takođe ima potrebu i da naglasi probleme sa kojim će se elitno takmičenje i generalno košarkaška publika susresti po pojavljivanju nove lige.

Iskreno, ali surovo mišljenje Vatutin je započeo: "Glavni rezultat sastanka klubova akcionara u Barseloni i kasnijih pregovora u Ženevi, kojima su prisustvovali samo predstavnici relevantne komisije Evrolige, jeste da je projekat evropske NBA lige, koji je bio medijska priča, počeo da dobija opipljive oblike, a sve strane su se pridružile pregovorima. Ovo je važan, potencijalno veoma konstruktivan korak, iako nisu postignuti nikakvi dogovori. Što je, međutim, sasvim prirodno", započeo je.

NBA Evropa neće značiti susret sa najjačim klubovima iz SAD, već formiranje novih klubova, doduše još ne poznato kojih... "Prvobitni utisak o projektu lige za Evropu u inostranstvu je takođe sasvim prirodan. Svako ko je očekivao da će ovo biti de fakto proširenje NBA lige se žestoko prevario. Prema ovom projektu, evropski klubovi neće igrati utakmice protiv Lejkersa, Seltiksa ili Niksa, neće učestvovati na draftu, a Nikola Jokić i Šej Gildžus-Aleksander neće redovno posjećivati našu stranu Atlantika."

"U suštini, plan predviđa stvaranje nove košarkaške organizacije pod globalno priznatim brendom. Štaviše, ona će u suštini biti kopija postojeće, sa poluzatvorenim fondom klubova koji će, u okviru jednog ekosistema, moći da napreduju iz drugoligaškog takmičenja u elitnu diviziju. Moguće je da će utakmice trajati 48 minuta, sa tri tajm-auta, ali te detalje još ne znamo."

"Nedostatak specifičnosti će takođe ometati brzi napredak u pregovorima. Jasno je da se razmatraju komercijalni model NBA i regulatorne mogućnosti FIBA. Istovremeno, ostaje nejasno kako će se turnir integrisati sa nacionalnim prvenstvima, uslovi za ulazak i učešće klubova i još mnogo toga. Kada se ove fundamentalne tačke razjasne, sve strane će moći da razgovaraju o daljim akcijama na smislen način."

Šta smeta Vatutinu?

Mnogi treneri, vlasnici klubova oglasili su se o formiranju nove lige i može se reći da većina evroligaških klubova svoju budućnost i dalje vidi u elitnom takmičenju. Zbog toga je Andrej Vatutin naglasio i svoj stav: "Dejvid Stern (komesar NBA od 1984. do 2014. godine) i njegov tim "ponovo su izmislili" košarku, transformišući gubitašku i uglavnom neatraktivnu ligu u uspješno komercijalno preduzeće. Bilo je potrebno vrijeme i trud, ali se rad isplatio. Danas, svijet je dom ogromnog broja NBA navijača - navijača koji podržavaju pojedinačne timove i igrače, ali su takođe spremni da gledaju bilo koju utakmicu i prate sve zvijezde lige."

"Otprilike je to ono što radimo u Evroligi posljednjih 20 godina. Situacija u Evropi početkom 2000-ih i danas je radikalno drugačija. Zanimljivo je da nam je suspenzija ruskih klubova pomogla da vidimo da Evroliga sada ima svoje navijače, navijače koji uživaju u gledanju vrhunske evropske košarke praktično bez ikakve vezanosti za određene timove. Iako CSKA, Zenit i UNIKS možda trenutno nisu u Evropi, prenosi na zvaničnom emiteru u Rusiji su izuzetno popularni i njihova popularnost raste iz godine u godinu. Slična je situacija i u drugim zemljama. To znači da rad Evrolige i njenih klubova donosi plodove."

"Virtuelni pokušaj krađe poslovanja"

"U ovim okolnostima, planovi NBA u Evropi djeluju kao virtuelni pokušaj krađe brzo rastućeg poslovanja. Na kraju krajeva, prije otprilike deset godina, Evroliga praktično nije imala tržišnu vrijednost, ali sada se brend procjenjuje na preko milijardu evra - kako smo saznali tokom nedavnih pregovora sa potencijalnim investitorima. A liga ima pravu strategiju koja će utrostručiti ove brojke u narednih pet godina. Jasno je da je ovo i dalje teško uporediti sa poslovanjem NBA, a američko i evropsko tržište su veoma različita, ali je neophodan samouvjeren, progresivan napredak. Kako stručnjaci primjećuju, Evroliga je trenutno najprogresivnije sportsko takmičenje na svijetu u smislu ekonomskog rasta i sve veće popularnosti."

"Saradnja sa NBA je svakako zanimljiva. Oni znaju kako da vode posao i razumiju potrebe svojih navijača. Ako možemo da uspostavimo konstruktivno partnerstvo, to bi bilo fantastično. Istovremeno, njihove američke kolege nemaju čarobni štapić. Neće moći da magično transformišu odabrane evropske klubove u franšize sa budžetima od milijardu dolara, da igračima daju ugovore od 100 miliona dolara ili da potpišu pretjerane sponzorske i televizijske ugovore. Malo je vjerovatno da će ni FIBA ponuditi slične alate, jer je njen ukupni godišnji prihod od svih takmičenja, nacionalnih timova i klubova otprilike jednak prihodu Evrolige i ne raste. Štaviše, NBA je imala neuspješan projekat u Africi, koji se pokazao neprofitabilnim i uskoro će biti zatvoren.

"Međutim, ako se novo takmičenje formira bez učešća Evrolige, to bi nesumnjivo bio tužan razvoj događaja za evropsku košarku. Čisto komercijalni projekat, usmjeren ka ekonomski bogatim tržištima, ignoriše dugogodišnje tradicije i interese navijačkih baza, efikasno eliminišući, na primjer, Srbiju i Litvaniju iz vrha. Štaviše, podijelio bi publiku i globalno i unutar pojedinačnih gradova, s obzirom na planove za stvaranje košarkaških sekcija unutar fudbalskih klubova gdje već postoje uspješni nezavisni košarkaški klubovi."

Koliko glubova ostaje u Evroligi?

"Jasno je da ako bi se stvorila evropska NBA liga bez učešća Evrolige, sama Evroliga bi ostala; jednostavno bi zadržala preostale klubove. I imali bismo još jedan izvor konkurencije, koji bi razarao našu košarku. To bi bilo štetno za razvoj sporta - to smo već vidjeli, i nastavljamo da vidimo, u sukobu Evrolige i FIBA. Uzgred, za FIBA je saradnja sa NBA trenutno način da ojača svoju poziciju u sukobu koji je daleko od završenog."

Vatutin je otkrio i da je devet od 13 klubova iz Evrolige riješilo da produži licencu. "Zato klubovi akcionari Evrolige pokušavaju da predstave jedinstven front u vezi sa ovim projektom. Devet od 13 klubova, uključujući CSKA, već je potpisalo ugovore o produženju licence, a preostala četiri će odgovoriti kasnije. Da budem iskren, treba napomenuti da razmatranja ova četiri kluba o svojoj budućnosti donekle zamagljuju ukupnu poziciju Evrolige, ali se suočavaju sa ozbiljnim odlukama, tako da je kašnjenje u odgovoru razumljivo. Neću opisivati prijedlog koji su iznijeli klubovi i liga – on je bio uključen u saopštenje za štampu. Nadam se da će postati osnova za produktivnu saradnju. Spremni smo za partnerstva i svakako ne želimo da čekamo u redu da bismo bili izabrani za uključivanje u turnir.

Prerano je razgovarati o izgledima CSKA za učešće u novom (ili postojećem) takmičenju. Nadamo se da ako geopolitička situacija u Evropi i svijetu postane jasnija, dođe do nekih sporazuma i dođe do neke vrste rješenja sukoba, onda možemo da razgovaramo o učešću CSKA na konkretan način. Trenutno sarađujemo sa našim kolegama iz Evrolige sa punim angažovanjem i interesovanjem na rješavanju pitanja sa NBA i drugim oblastima vezanim za budućnost postojećeg turnira. Već sam više puta izjavio da je čak i ova 'ograničena' saradnja sa Evroligom sada korisna i da bi mogla da koristi ne samo CSKA već i drugim ruskim klubovima u budućnosti", navodi on.

