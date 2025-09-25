CSKA je osvajač VTB Superkupa: Pobijedili Crvenu zvezdu, pa Zenit i to ubjedljivo

CSKA iz Moskve je odigrao dvije odlične partije u Beogradu i osvojio VTB Superkup. Poslije Crvene zvezde je u finalu savladan i Zenit.

Izvor: MN PRESS

CSKA je osvajač VTB Superkupa. U finalu turnira u Beogradu je ubjedljivo pobijedila Zenit - 96:79. Pitanje pobjednika riješeno je već u drugoj četvrtini, a tim iz Sankt Peterburga je pokušavao da spusti minus i da se vrati u igru, ali u tome nije uspio.

"Armejci" su tako ostvarili dvije ubjedljive pobjede za trofej pred početak nove sezone. Prvo su u polufinalu pobijedili Crvenu zvezdu koja je u tom meču imala šut za tri 2/27. U finalu su takođe bili sigurni. Treće mjesto zauzeo je srpski tim pošto je pobijedio Dubai u meču za treće mjesto.

Kada je u pitanju lista strelaca nezaustavljiv je bio Melo Trimbl sa 26 poena (6/10 za tri), pratili su ga Samson Ružencev (20) i Livio Žan-Šarl 16. Na drugoj strani su se istakli Georgi Žbanov (17, 9sk) i Aleksandr Šerbenev (12).