Sjajnom partijom Musa i Kondić nisu uspjeli da donesu pobjedu Dubaiju protiv Zenita u polufinalu VTB superkupa. Novi evroligaš će igrati sa Crvenom zvezdom, a u finale idu Rusi.

Izvor: MN PRESS

Nakon što je CSKA rutinski savladao Crvenu zvezdu u prvom meču polufinala VTB superkupa u drugoj utakmici Dubai nije uspio da savlada Zenit. Sada ćemo u meču za treće mjesto Crvena zvezda igrati sa Dubaije, dok će Zenit nakon pobjede 107:103 ići u finale sa CSKA.

Prišao je Zenit serijom poena na 90:89, ali je onda su Kenan Kamenjaš i Kosta Kondić poenima uspjeli da odbiju taj nalet. Ipak ponovo se vratio Zenit poslije trojke Dimitrijevića došao na 96:96. U posljednji minut se ušlo sa poenom prednosti za Dubai, a onda je Trent Frejžer pogodio trojku za 105:103.

Na kraju je pobjedu rivalu poklonio Džanan Musa koji je izgubio loptu na desetak sekundi do kraja i onda je u kontri fauliran Trent Frejzer. Bivši plej FMP-a ovjerio je pobjedu svog tima.

Vidi opis Džanan Musa tragičar: Zajedno sa bivšim košarkašem Borca dominirao, pa poklonio pobjedu Zenitu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 15 / 15 AD

Tri igrača su vodila Dubai u ovom meču. Džanan Musa je dao 25 poena, Dvejn Bejkon 21, a Kosta Kondićč 22. Nije igrao Aleksa Avramović, Danilo Anđušić je završio bez poena, Filip Petrušev je imao 5, a Nemanja Dangubić 2 poena. Kod pobjednika Aleks Pojtres je dao 25 poena, Nenad Dimitrijević 23, a Trent Frejzer 22.