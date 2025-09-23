logo
Dubai završio strašno pojačanje: Osvojio dvije Evrolige, a dolazi da bude treći centar

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Dubai je doveo Sertača Šanlija. Koliko je ovo ozbiljan i bogat projekat govori i to što Turčin sa dvije osvojene Evrolige dolazi kao treći centar.

Dubai dovodi Sertača Šanlija Izvor: MN PRESS

Dubai nije mnogo čekao, odmah su našli zamjenu za Mam Žaitea. Francuski centar se teško povrijedio pred sam početak sezone i vrlo vjerovatno će propustiti čitavu sezonu, a sada je navodno Dubai angažovao Sertača Šanlija

Iskusni turski centar bi tako bio zamjena za poziciji petice, što znači da trener Jurica Golemac definitivno planira da koristi Filipa Petruševa isključivo kao krilnog centra, a ne na poziciji petice. 

Dubai je između dvije sezone kompletno promijenio centarsku liniju. Otišli su Džakori Viliajms, Džeri Butsijel, Leon Radošević i Ahmet Duverioglu, a stigli su pored Žaitea Mfionndu Kabegele, Filip Petrušev i Kenan Kamenjaš. 

Izvor: MN PRESS

Šanli je prošle sezone u Evroligi davao 5,5 poena u timu Fenerbahčea, a u karijeri ima dvije osvojene Evrolige, po jednu sa Efesom i Fenerom. U karijeri je igrao za Galatasaraj, Tofaš, Gacijantep, Ušak, Trabzon, Bešiktaš, Efes, Barselonu i Fenerbahče. Ima 34 godine, visok je 213 centimetara i sada bi mogao da nastupi u ABA ligi. 

