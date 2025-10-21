"Ne dolazimo u Evropu zbog novca, ali vidimo šta fali": Stigla poruka iz NBA, ovo je loše za Zvezdu i Partizan

Zamjenik komesara NBA lige Mark Tejtum objasnio je zbog čega dolaze u Evropu i šta im je glavni cilj ovdje. Ovo se mnogima neće dopasti...

Izvor: Stephane Lemouton-Pool / Sipa Press / Profimedia

NBA liga dolazi u Evropu i više ne postoji pitanje oko toga. Jedino šta se čeka jeste kada će se to desiti, spominje se 2027. godine, ali za sada nema potvrde. Umjesto toga se oglasio čovjek koji ima ogroman uticaj u svemu ovome, zamjenik komesara NBA lige Mark Tejtum. Njegova riječ ima veliki značaj i po ovome što je rekao, ne djeluje dobro za Partizan i Crvenu zvezdu.

"U prvoj fazi našeg plana su Španija, Britanija, Francuska, Italija, Njemačka i možda Turska i možda Grčka. Naravno, biće otvorenih mjesta u našem ekosistemu, tako da će moći da se kvalifikuju. Pričamo sa mnogim timovima, uključujući i ekipe iz Grčke, ali ne mogu da ulazim u detalje sada", rekao je Tejtum.

Objasnio je da cilj nije novac, već nešto potpuno drugo.

"Naši razlozi nisu primarno komercijalni. Košarka je drugi najpopularniji sport u Evropi i vidite to u Evroligi. Ali, nema stalnih klubova iz Engleske, Pariza, Rima ili Berlina. Ta liga nije otvorena za sve klubove u Evropi. Mi smatramo da postoji mjesto za sve u našem ekosistemu i nastavićemo da radimo i sa Evroligom i sa FIBA da nađemo najbolje rješenje, jer želimo da navijači budu zadovoljni."

Kada će NBA Evropa da zaživi?

Izvor: Tayfun Coskun / AFP / Profimedia

Ne zna se još uvijek tačan datum, ali je Tejtum otkrio i šta je cilj NBA Evrope.

"Naša namjera je da pokrenemo ligu u naredne dvije godine. Unajmili smo dvije velike firme kao savjetnike i oni rade naporno da bi našli pravi model. Pričali smo i sa određenim dioničarima i spremni smo da napravimo naredni korak", poručio je Tejtum.