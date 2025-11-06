Milan i Inter kupili stadion "San Siro"

Fudbalski klubovi Milan i Inter završili su kupovinu stadiona San Siro i okolnog područja od grada Milana, pa će sada moći da naprave novi moderni stadion kapaciteta 71.500 mjesta.

"Izgradnja novog stadiona i urbana regeneracija projekta okruga San Siro predstavljaju novo poglavlje za grad Milano i oba kluba. Strateška prekretnica odražava zajedničku ambiciju fudbalskih klubova Milan i Inter i njihovih vlasnika za dugoročni sportski uspjeh i investicije koje povećavaju vrijednost kako bi se podržao održivi rast klubova", navodi se u saopštenju fudbalskih klubova Milan i Inter.

Klubovi su kupili stadion za 197 miliona evra.

Prodaja je morala biti završena prije 10. novembra, kada drugi nivo stadiona, koji je završen na taj datum prije 70 godina, dobija istorijski značaj i kada bi ga bilo nemoguće srušiti.

Klubovi su već objavili sporazume sa arhitektonskim firmama oko dizajna novog stadiona. Objekat će biti dio projekta koji će se prostirati na približno 281.000 kvadratnih metara.

Novi stadion trebalo bi da bude završen 2031. godine i koštaće klubove 1,2 milijarde evra. Cilj je da stadion bude spreman za Evropsko prvenstvo 2032. godine, koje će Italija organizovati sa Turskom.

Na postojećem stadionu održaće se ceremonija otvaranja Zimskih olimpijskih igara u Milanu i Kortini.

Stadion San Siro poznat i kao Đuzepe Meaca kapaciteta 75.000 mjesta, jedan od najznačajnijih u evropskom fudbalu, otvoren je 1926. godine i od tada je u više navrata renoviran. On će biti u najvećoj mjeri srušen, a ostaci stadiona, čija je jedna tribina zaštićena zgrada, biće integrisani u projekat nekretnina za kancelarije i sportske objekte.

