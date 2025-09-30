logo
Noćas u 3.36 pala odluka: Ruši se stadion "San Siro", Milan i Inter dobijaju novi stadion

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Konačna odluka o stadionu "San Siro" donesena je poslije višegodišnje rasprave. Inter i Milan dobijaju novi stadion na istom mjestu, ruši se kultni objekat.

rusi se san siro milan i inter dobijaju novi stadion Izvor: Aleksandr Medvedkov/Shutterstock

Kultni italijanski stadion "San Siro" odlazi u istoriju. Dom fudbalera Milana i Intera biće srušen pošto je konačno dobijena dozvola za to i to na dugoj sjednici gradskog vijeća u Milanu. Tačno u 3.36 prethodne noći izglasano je rušenje "San Sira" sa 26 glasova za i 20 protiv. 

Ujedno, to znači da će Milan i Inter dobiti novi stadion na kome će igrati o čemu se priča već godinama, ali baš zbog složenosti ove odluke - nije je bilo sve do ranih jutarnjih časova 30. septembra. Ovako će izgledati novi "San Siro":

Iako prelep, stadion više nije u stanju da može da izdrži utakmice i Milana i Intera, daleko je od najmodernijih stadiona današnjice i na njegovom mjestu biće sagrađen novi stadion. "Tri godine čekamo da počnu radovi i nadamo se da će to krenuti ubrzo i da če javna debata imati pozitivan kraj. Moramo slušati građane, ali danas stadion više nije funkcionalan. Usluga na njemu je loša, o toaletima neću ni da pričam. Moramo da se sjetimo da je "San Siro" rađen po projektu iz dvadesetih, on ne zadovoljava potrebe 70-80 hiljada navijača koji su tu svakog vikenda. Još gore, oko stadiona je sve zapušteno i potrebne su ne samo adekvatne zgrade za navijače već i za same stanovnike", rekao je Alesandre de Kiriko kada se krenulo u "akciju" rušenja, prije nekoliko godina.

Ovaj stadion, koji mnogi zovu i "Đuzepe Meaca", postoji još od 1925. godine i problem je što Nadzorna služba za arheologiju i pejzaž opštine Milano nije davala dozvolu. Jedan od razloga je prsten stuba koji je izgrađen 1950. i koji stadion čini unikatnim, a ne treba podsjećati koliko su i navijači vezani za njega.

Umjesto njega biće sagrađen novi stadion na istom mjestu, a ostaje da se čuje kada će krenuti najavljeni projekat, kao i gdje će do tada igrati milanski klubovi.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:20
Stadion San Siro
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

Tagovi

Milan Inter san siro fudbal stadion Serija A

