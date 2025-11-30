logo
Lautaro Martinez majstorskim golom pokrenuo Inter, pa dokusurio Pizu i uljepšao jubilej

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Dugo se mučio Inter, Piza je čak bila konkretnija, ali onda je kapiten "nerazura" postavio stvari na svoje mjesto.

Lautaro Martinez Izvor: Maciej Rogowski Photo/Shutterstock

Nadala se Piza da može do iznenađenja u duelu sa Interom, čak je domaćin bio sasvim ravnopravan tim u duelu sa favorizovanim protivnikom, ali je izdržao samo do 69. minuta.

Samo nekoliko trenutaka ranije Kristijan Kivu napravio je pravi potez. Frančesko Pio Espozito ušao je u igru u 67. minutu umjesto Markusa Tirama, a praktično u prvom ozbiljnijem napadu mladi napadač našao se u ulozi asistenta. Ubacio je loptu sa lijeve strane, na nju je natrčao Lautaro Martinez i topovskim udarcem srušio nade domaćih da mogu bar do boda.

Osokoljeni ovim vođstvom gosti iz Milana nastavili su da dominiraju, pa je Lautaro Martinez drugim golom u 83. minutu, ovaj put na asistenciju Nikola Barele, zapečatio sudbinu Pize. Sjajnom Argentincu ovo je bio šesti gol u sezoni, nakon čega je izbio na prvo mjesto liste strijelaca u Seriji A. I to u meču u kojem je upisao jubilarni 250. nastup u najjačoj italijanskoj ligi!

Inter se ovim trijumfom približio gradskom rivalu Milanu na bod zaostatka, a gužva na vrhu dodatno će biti zakomplikovana nakon večerašnjeg derbija 13. kola Serije A u kojem Roma dočekuje Napoli. Pobjednik ovog duela biće preuzeće lidersku poziciju, dok će u slučaju podjele bodova Roma i Milan biti izjednačeni na vrhu.

Trenutno sedam prvoplasiranih timova dijeli samo pet bodova.



Standings provided by Sofascore

Tagovi

Serija A Inter Piza Lautaro Martinez

