Dušan Vlahović dobio katastrofalne vijesti: Mora na operaciju i čeka ga duga pauza

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Povreda Dušana Vlahovića je takve prirode da će morati na operaciju.

Vlahović mora na operaciju Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Povreda srpskog reprezentativca Dušana Vlahovića je ozbiljnija nego što se u prvi mah mislilo. Vlahović je je izdržao samo pola sata tokom vikenda protiv Kaljarija (2:1) kada je uplakan izašao iz igre, međutim mislilo se da je u pitanju samo trenutni bol zbog udarca koji je dobio u butinu.

Posle detaljnijih analiza ispostavlja se da je Vlahović ozbiljno povrijedio aduktor i da će biti potrebna i operacija, kako bi se ovaj problem riješio, a izgleda i da nije "od juče" i da je i ranije znao da ima problema sa njim.

Prema informacijama italijanskog lista "Korijere delo Sport", Juventus i Vlahović su se dogovorili oko operacije, ali za sada nema još definitivnog dogovora oko lokacije ili datuma kada će biti obavljena. Navodno, opcije su London i Finska (Turku) gdje su vodeće klinike za ovakav tip povrede.

Prema informacijama direktora kluba Đorđa Kjelinija, zbog ovoga će Vlahović morati da pauzira tri mjeseca, a operacija uopšte ne produžava period van terena - samo je sigurnija od "liječenja" jer u tom slučaju zna da se brže vrati isti problem.

"Neće moći da igra tri mjeseca, to je dug put do oporavka i žao nam je, želimo mu brz oporavak", rekao je Kjelini i dodao:

"Kad to kažem, ovo može biti i prilika za druge, razgovaraćemo sa njim, ali nije kao da njegova situacija nešto mijenja. U velikoj mjeri smo mu pokazali poštovanje i naklonost, sada treba da misli na to da se izliječi".

Ove sezone Dušan Vlahović odigrao je 20 utakmica za Juventus i postigao osam golova, dok se od dolaska Lučana Spaletija ponovo reaktivirala tema produžetka ugovora sa "starom damom".

