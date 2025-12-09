logo
Zirkze se vraća u Seriju A: Roma počela pregovore sa Mančester junajtedom

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

"Vučica" kuburi s napadačima, a rješenje bi mogao da bude nekadašnji igrač Parme i Bolonje.

Džošua Zirkze Izvor: Cesar Ortiz Gonzalez/Shutterstock

Roma ove sezone kuburi s napadačima, kako sa slabom realizacijom tako i sa povredama jedina dva centarfora sa kojima Đan Pjero Gasperini raspolaže - Artemom Dovbikom i Evanom Fergusonom.

Odrazilo se to i na rezultate, pa je "vučica" nakon dva uzastopna poraza "skliznula" sa prvog na četvrto mjesto Serije A. Iako Roma ima ubjedljivo najbolju odbranu u ligi (samo osam primljenih golova), među timovima je koji se muče sa realizacijom, pa je Gasperinijeva ekipa postigla samo 15 golova na 14 utakmica.

Zato je prioritet u zimskom prelaznom roku dovođenje bar još jednog golgetera, a to bi, prema pisanju italijanskih medij, mogao da bude Džošua Zirkze.

"Skaj Sport Italija" javlja da su pregovori sa Mančester junajtedom već započeli i da je Zirkze glavno ime na listi želja Rimljana. Navodno je potencijalni dolazak holandskog napadača već odobrio Gasperini.

"Postoji samo jedno ime i znamo da se svi slažu oko njega", potvrdio je novinar "Skaj Sporta Paolo Asonja. "Romi je potreban igrač koji se može odmah uklopiti. Zirkze dobro poznaje italijanski fudbal i bio bi spreman odmah da zaigra. Neće mu trebati vrijeme da upozna italijanski fudbal, zato je sva pažnja usmjerena na njega."

Potraga za klasičnim napadačem

Izvor: Pennacchio Emanuele/Shutterstock

Zirkze se ove sezone muči sa minutažom, a postigao je samo jedan gol u devet nastupa. Roma se oslanjala na Fergusona i Dovbika kao centarfore, ali kada je Paulo Dibala zdrav, Gasperini često preferira da ga koristi kao "lažnu devetku". To mjesto u posljednje vrijeme popunjavao je i Tamazo Baldanci, ali bez konkretnijeg učinka.

"Pregovori su u toku, postoji svakodnevni dijalog između Rome i Mančester junajteda, i to je jedini pregovor koji je zaista u toku. Kao i obično, sve se svodi na novac, a Roma želi napadača kojeg bi mogla da koristi odmah", tvrde mediji.

Zirkze je već nastupao za Bolonju i Parmu u Seriji A, postigavši 13 golova i upisavši sedam asistencija u 57 nastupa u italijanskoj eliti.

Tagovi

Serija A Roma Mančester junajted Džošua Zirkze transferi

RK BORAC