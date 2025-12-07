Roma gubi korak za vodećim: Drugi uzastopni poraz "vučice" - ni sjajni Mile Svilar nije nije mogao da odbrani sve

Prvi put na klupi Rome Đan Pjero Gasperini doživio je dva uzastopna prvenstvena poraza.

Veoma loš meč odigrala je Roma na Sardiniji, pa je Kaljari sasvim zasluženo stigao do slavlja. Đan Pjero Gasperini prvi put otkako je preuzeo kormilo "vučice" na dva uzastopna prvenstvena meča nije osvojio ni bod. Nakon neuspjeha u derbiju protiv Napolija na "Olimpiku", minimalan poraz doživio je i gostima protiv Kaljarija - 0:1.

Gosti iz Rima skoro cijelo drugo poluvrijeme odigrali su sa igračem manje jer je isključen Zeki Čelik, a igrački suficit domaći su iskoristili u 82. minutu, kada je Đanluka Gaetano matirao odličnog Mileta Svilara. Ipak, ni sjajni Srbin u ovoj situaciji nije mogao da sačuva svoj gol, nakon izuzetno jakog udarca Gaetana koji je pronašao rupu u odbrani rivala i izazvao erupciju oduševljenja na stadionu u Kaljariju.

Istina, Roma ni u situaciji 11 na 11 nije bila dominantna, kako se to očekivalo od tima koji se bori za vrh tabele. Tim Fabija Pizakanea bio je mnogo konkretniji, Svilar je većinom bio nepremostiva prepreka za domaće, ali čuvar mreže rimskog tima nije mogao baš sve da odbrani.

Nakon drugog uzastopnog poraza, Roma polako gubi korak za vodećim ekipama. Iako je zaostatak za vrhom i dalje mali, Gasperinija mogu da brinu partije u posljednje vrijeme jer je evidentno da se njegov tim muči da pronađe put do protivničkog gola, pa je od liderske pozicije došao do četvrte pozicije.



