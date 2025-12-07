logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Roma gubi korak za vodećim: Drugi uzastopni poraz "vučice" - ni sjajni Mile Svilar nije nije mogao da odbrani sve

Roma gubi korak za vodećim: Drugi uzastopni poraz "vučice" - ni sjajni Mile Svilar nije nije mogao da odbrani sve

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Prvi put na klupi Rome Đan Pjero Gasperini doživio je dva uzastopna prvenstvena poraza.

Mile Svilar, Roma Izvor: IPA Sport/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Veoma loš meč odigrala je Roma na Sardiniji, pa je Kaljari sasvim zasluženo stigao do slavlja. Đan Pjero Gasperini prvi put otkako je preuzeo kormilo "vučice" na dva uzastopna prvenstvena meča nije osvojio ni bod. Nakon neuspjeha u derbiju protiv Napolija na "Olimpiku", minimalan poraz doživio je i gostima protiv Kaljarija - 0:1.

Gosti iz Rima skoro cijelo drugo poluvrijeme odigrali su sa igračem manje jer je isključen Zeki Čelik, a igrački suficit domaći su iskoristili u 82. minutu, kada je Đanluka Gaetano matirao odličnog Mileta Svilara. Ipak, ni sjajni Srbin u ovoj situaciji nije mogao da sačuva svoj gol, nakon izuzetno jakog udarca Gaetana koji je pronašao rupu u odbrani rivala i izazvao erupciju oduševljenja na stadionu u Kaljariju.

Istina, Roma ni u situaciji 11 na 11 nije bila dominantna, kako se to očekivalo od tima koji se bori za vrh tabele. Tim Fabija Pizakanea bio je mnogo konkretniji, Svilar je većinom bio nepremostiva prepreka za domaće, ali čuvar mreže rimskog tima nije mogao baš sve da odbrani.

Nakon drugog uzastopnog poraza, Roma polako gubi korak za vodećim ekipama. Iako je zaostatak za vrhom i dalje mali, Gasperinija mogu da brinu partije u posljednje vrijeme jer je evidentno da se njegov tim muči da pronađe put do protivničkog gola, pa je od liderske pozicije došao do četvrte pozicije.



Standings provided by Sofascore

Možda će vas zanimati

Tagovi

Serija A Kaljari Roma

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC