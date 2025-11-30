Šampionska igra Napolija: Pobjeda u "Derbiju Sunca" za vrh Serije A!

Pobjedom u Rimu protiv Rome Napoli se na liderskoj poziciji Serije A izjednačio sa Milanom.

Izvor: Profimedia

Gledamo izuzetno zanimljivu sezonu u Seriji A, veliki broj klubova bori se za najviši plasman, dijeli ih svega nekoliko bodova, a trenutno su ispred svih aktuelni šampion Napoli i Milan.

Antonio Konte potpuno je nadmudrio Đan Pjera Gasperinija i njegovog pomoćnika Tulija Gritija, koji je večeras vodio "vučicu" zbog suspenzije šefa stručnog štaba. Napoli je odigrao pametno, čvrsto, organizovano i na "Olimpiku" slavio 1:0 golom Davida Neresa u 36. minutu.

Napolitanci su tehničko-taktički potpuno nadigrali Romu, koja je većim dijelom utakmice djelovala potpuno nemoćno. Tek u 90. minutu stvorila je prvu pravu priliku, ali je veoma dobar šut Tomaza Baldancija odlično odbranio do tada besposleni Vanja Milinković-Savić.

Istina, nije bilo mnogo prilika i pred golom Rimljana, ali je igra gostiju djelovala izuzetno čvrsto, disciplinovano, onako kako to Konte najviše voli. I zna.

Vidjeli smo duel dva srpska čuvara mreže, a mnogo više posla imao je Mile Svilar. Ne toliko zbog prilika Napolija, nego zbog konstantnog učešća u igri svog tima. Napoli je vršio presing tokom svih 90 minuta, pa smo često mogli da vidimo Svilarova ispucavanja lopte daleko od gola, što se nije često dešavalo u prethodnim mečevima.

Ovim trijumfom Napoli je preuzeo lidersku poziciju upravo od Rome, koja je primila samo sedam golova na 13 utakmica, ali je upisala već četiri poraza, pa je nakon večerašnjeg neuspjeha u "Derbiju Sunca" četvrtoplasirana, istina sa samo bodom zaostatka na Milanom i Napolijem.



