Košmarna sezona: Fiorentina klizi ka Seriji B, Džeko ne dobija šansu ni "na kašičicu"

Na posljednja tri prvenstvena meča, Edin Džeko odigrao je samo 16 minuta za "ljubičaste".

Izvor: ErreRoberto/Shutterstock

Trinaest utakmica - nula pobjeda!

To je bilans Fiorentine od početka sezone u Seriji A. Ekipi iz Firence nije pomogla ni promjena trenera, pa je i dalje bez trijumfa u prvenstvu.

Osvojeno je samo šest bodova, a večeras je upisan novi, već sedmi poraz. Atalanta je u Bergamu bez većih problema slavila 2:0 (1:0) golovima Kosunua i Lukmana, a u gostujućem timu ponovo nije bilo Edina Džeke.

Kapiten reprezentacije BiH na posljednja tri prvenstvena meča odigrao je samo 16 minuta - protiv Juventusa i večeras protiv Atalante bio je na klupi, dok je u duelu sa Đenovom priliku dobio u 75. minutu.

Nema sumnje da je nekadašnji igrač Rome i Intera zažalio što se vratio u Italiju, s obzirom na to da je u ljubičastom dresu nastupio samo deset puta u prvenstvenim mečevima. Ipak, u tih deset utakmica sakupio je svega 215 minuta, bez golgeterskog učinka.

Izvor: MICHAL FAJT,ZOSPORTU.SK / imago sportfotodienst / Profimedia

Za razliku od domaćeg prvenstva, u Evropi je imao više nastupa, te se u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu upisao u strijelce protiv Polisje, a zatim i u ligaškoj fazi u duelu sa bečkim Rapidom.

Uz posljednjeplasiranu Veronu, Fiorentina je jedini tim u najjačoj italijanskoj ligi koji još nije slavio u Seriji A.

Povratak Kolašinca

Nakon oporavka od povrede, Sead Kolašinac vratio se u tim Atalante. Prvo je u četvrtak odigrao 16 minuta u meču Lige šampiona protiv Ajntrahta iz Frankfurta (3:0), a večeras je dobio priliku u finišu, u 86. minutu, za prvi nastup ove sezone u Seriji A.



