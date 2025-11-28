Edin Džeko žestoko kritikovao navijače Fiorentine: "Treba nam pomoć, a ne zvižduci za svaku grešku"

Napadač Fiorentine i kapiten Bosne i Hercegovine Edin Džeko uputio je žestoku kritiku navijačima "ljubičastih" nakon novog poraza - ovog puta od AEK-a (0:1) u Konferencijskoj ligi.

Iskusni centarfor "zmajeva", koji je prvi put po dolasku u Firenci zaigrao od prvog minuta, nije birao riječi, jasno poručivši da ekipi u ovom teškom trenutku treba podrška, a ne negodovanje sa tribina.

Fiorentina je u ozbiljnoj krizi - o dalje bez pobjede u Seriji A, a nakon smjene Stefana Piolija skliznula je i u Evropi, gdje je upisala drugi vezani poraz.

"Nisam očekivao ovakvu utakmicu, dobro smo trenirali i bili taktički pripremljeni. Imali smo i poništen gol, ali poslije njihovog pogotka sve je bilo teže", rekao je Džeko nakon meča italijanskim medijima.

Posebno ga je pogodila reakcija navijača na stadionu "Artemio Franki", koji je zbog rekonstrukcije sinoć primio oko 9.000 ljudi - i to znatno tiših od gostujućih grčkih pristalica.

"Možete reći da smo loši, da ne zaslužujemo nositi dres, to je u redu. Ali ako igramo kod kuće, treba nam vaša pomoć, a ne zvižduci na svaki pogrešan pas", poručio je Džeko i dodao da negativna atmosfera direktno utiče na igrače.

"Čim neko pogriješi, počnu zvižduci, sljedeći put se plaši da primi loptu ili da doda riskantniji pas. Tako sve postaje još teže".

Trener "viola" Paolo Vanoli istakao je da je Džeku i Davida De Heu izabrao upravo zbog iskustva, ali ni to nije pomoglo da ekipa prebrodi krizu.

"Ne igramo dobro, istina je, ali i dalje nam treba pomoć navijača. Ako već morate zviždati, radite to na kraju utakmice, ne tokom nje", zaključio je bh. kapiten.

