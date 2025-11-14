logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Džeko imao posebnu molbu vezanu za mlade igrače: "Pustite ih malo na miru, ne trebaju da pregore"

Džeko imao posebnu molbu vezanu za mlade igrače: "Pustite ih malo na miru, ne trebaju da pregore"

Autor Haris Krhalić
0

Edin Džeko govorio je o Kerimu Alajbegoviću i Esmiru Bajraktareviću.

edin džeko alajbegović bajraktarević Izvor: Promo/FS BiH

Danas su se na konferenciji za medije pred subotnju utakmicu kvaliikacija za Mundijal između Bosne i Hercegovine i Rumunije obratili selektor Sergej Barbarez i kapiten Edin Džeko.

Osim govora o samoj utakmici mnogo se pričalo i o ostalim temama vezanim za reprezentacija, pa nije moglo da prođe ni o pitanju o budućnosti „zmajeva“.

Džeko je dobio pitanje koliko razgovora sa Kerimom Alajbegovićem, s obzirom na to da ga mnogi vide kao budućeg lidera „zmajeva“ nakon odlaska Džeke.

Kapiten reprezentacije BiH na pitanje je odgovorio molbom da se Alajbegović i Esmir Bajraktarević „malo popuste“.

„Kerim i Esmir su budućnost ove reprezentacije i to je jasno svima, ali treba ih pustiti na miru. Mislim da vi, pogotovo novinari pišete 'žašto ne igraj, trebaju da igraju stalno'. Naravno ne pišete svi, ali ne vidite vi sve šta se dešava na treningu. Vi vidite onih 90 minuta ili onih 10-15 koliko igraju. Pustite ih malo, imaju veliki potencijal da budu nešto veliko za ovu reprezentaciju, ali isto tako ne treba da pregore odmah u startu. 'Step by step' što bi rekli“, poručio je Džeko.

Podsjećamo, meč između BiH i Rumunije igra se sutra od 20.45 na stadionu Bilino polje.

Možda će vas zanimati

Tagovi

zmajevi Edin Džeko Esmir Bajraktarević Kerim Alajbegović

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC