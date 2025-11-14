Džeko imao posebnu molbu vezanu za mlade igrače: "Pustite ih malo na miru, ne trebaju da pregore"

Edin Džeko govorio je o Kerimu Alajbegoviću i Esmiru Bajraktareviću.

Izvor: Promo/FS BiH

Danas su se na konferenciji za medije pred subotnju utakmicu kvaliikacija za Mundijal između Bosne i Hercegovine i Rumunije obratili selektor Sergej Barbarez i kapiten Edin Džeko.

Osim govora o samoj utakmici mnogo se pričalo i o ostalim temama vezanim za reprezentacija, pa nije moglo da prođe ni o pitanju o budućnosti „zmajeva“.

Džeko je dobio pitanje koliko razgovora sa Kerimom Alajbegovićem, s obzirom na to da ga mnogi vide kao budućeg lidera „zmajeva“ nakon odlaska Džeke.

Kapiten reprezentacije BiH na pitanje je odgovorio molbom da se Alajbegović i Esmir Bajraktarević „malo popuste“.

„Kerim i Esmir su budućnost ove reprezentacije i to je jasno svima, ali treba ih pustiti na miru. Mislim da vi, pogotovo novinari pišete 'žašto ne igraj, trebaju da igraju stalno'. Naravno ne pišete svi, ali ne vidite vi sve šta se dešava na treningu. Vi vidite onih 90 minuta ili onih 10-15 koliko igraju. Pustite ih malo, imaju veliki potencijal da budu nešto veliko za ovu reprezentaciju, ali isto tako ne treba da pregore odmah u startu. 'Step by step' što bi rekli“, poručio je Džeko.

Podsjećamo, meč između BiH i Rumunije igra se sutra od 20.45 na stadionu Bilino polje.