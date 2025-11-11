Igokea porazom počela Vinlajn Basket kup: Olimpijski basketaš vodio Uralmaš do pobjede!

Ekipa Nenada Stefanovića poražena na startu takmičenja u Vinlajn Basket kupu.

Izvor: Winline Basket cup

Košarkaši Igokee upisali su poraz u svom prvom meču Vinlajn Basket kupa, takmičenju koje se održava u okviru VTB lige.

Uralmaš je poslije produžetka slavio 91:86, nakon što što je u regularnih 40 minuta bilo 77:77 na semaforu.

Imala je ekipa Nenada Stefanovića priliku da riješi pitanje pobjednika u posljednjoj četvrtini, ali je ekipa iz Jekaterinburga izborila produžetak u kojem je slavila 14:9.

Ekipu Uralmaša do njihove prve pobjede u međunarodnim takmičenjima u klupskoj istoriji sa 17 poena vodio Kiril Pisklov, inače osvajač srebrne medalje u basketu 3x3 na Olimpijskim igrama u Tokiju.

"Velika pobjeda za nas. Klub je poslije dugo vremena izašao da odigra inostranu utakmicu. Igrači su bili veoma motivisani, gladni pobjede i nisu odustajali do samog kraja. Hvala Igokei m:tel na sjajnom gostoprimstvu", rekao je trener Uralmaša Rostislav Vergun.

Najefikasniji u timu Igokee m:tel bio je Dragan Milosavljević sa 19 poena. Igosi se sada okreću utakmici protiv Partizana u ABA ligi koja se igra u ponedjeljak u 13 časova.

"Imali smo šansu da zatvorimo utakmicu u posljednjoj četvrtini, ali se to nije desilo. Oni se nisu predavali i odveli su utakmicu u produžetak. Imamo dva dana da se odmorimo i počnemo spremati za Partizan. Nakon toga slijedi i veoma važan meč sa Virzburgom, nadam se da će i kadrovska situacija biti bolja", izjavio je trener Igokee Nenad Stefanović.