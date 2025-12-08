Dubai rutinski do pobjede u Laktašima! Sve riješili u prvoj četvrtini, pa se igrali sa Igokeom!

Dubai rutinski slavio protiv Igokee u Laktašima.

Izvor: ABA liga/KK Igokea/Marija Vuruna

Košarkaši Dubaija i nakon osmog kola imaju savršen skor u ABA ligi pošto su u nedjelju uveče u Laktašima savladali Igokeu rezultatom 88:74.

Osmi trijumf u isto toliko utkamica ekipa Jurice Golemca praktično je obezbijedila već u prvih 10 minuta u kojima je stigla do dvocifrene prednosti i do kraj utakmice nije dozvolila domaćinu da ih ugrozi.

Igokea je vodila samo u prve tri minute kada je bilo 4:0, ali vrlo brzo je evroligaš stigao do izjednačenja, a zatim preuzeo kontrolu, da bi trojkama Andersona i Rajta došao do dvocifrene prednosti 26:15 na kraju prve dionice.

Poenima kamenjaša Dubai je stigao do 34:18 i to je bila najveća prednost gostiju u prvom poluvremenu.

Početkom treće četvrtine trojkom Simanića Igokea je smanjila na 47:41, međutim uzvratili su gosti, a nakon poena Petruševa za 54:43 pa sve do kraja meča Dubai nije dozvolio domaćima da se spuste na jednocifren zaostatak.

Najveću prednost Dubai je imao nakon slobodnih bacanja Kabengela za plus 18 (84:66), da bi na kraju rutinski priveo meč kraju za konačnih 88:74.

Upravo je on bio najefikasniji sa dabl-dabl učinkom od 20 poena i 10 skokova, Rajt je postigao 12, a Kamenjaš 11. Kod Igokee Tajri je postigao 15 poena, a Simanić upisao 13 poena i osam skokova.

Dubai je jedina ekipa u ABA ligi sa maksimalnim učinkom od osam pobjeda, Igokea ima četiri pobjede i tri poraza, odnosno utakmicu manje od ostalih jer je duel sa Partizanom odgođen.