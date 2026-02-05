ABA liga ne pamti ovakvu vijest: Hrvati spremali otkaz sinu, pa tatu doveli u klub

Iskusni hrvatski stručnjak Jasmin Repeša vraća se u KK Split, ali kao mentor svom sinu Dini koji je tokom sezone više puta bio pred otkazom.

Izvor: MN PRESS

Košarkaški klub Split je tokom ove sezone sa klupe predvodio mladi stručnjak Dino Repeša, a u javnosti sve glasnije se pričalo o njegovoj smjeni zbog loših rezultata jedne od najboljih hrvatkih timova. Umjesto da Dino dobije otkaz, u Splitu su donijeli potpuno neočekivanu odluku - na Gripe se vraća Jasmin Repeša, koji će u narednom periodu biti mentor svom sinu, prvom treneru ekipe!

Ovakva odluka šokirala je navijače Splita, ali i sve ljubitelje košarke u Hrvatskoj! Stigla je potpuno neočekivano i to kada su mnogi ocijenili da je posljednji trenutak da Dino Repeša dobije otkaz, a da Split imenuje novog trenera koji bi energijom "trgao" iz letargičnosti ekipu koja se nalazi u očiglednoj krizi.

Split je u ponedjeljak uveče rutinski poražen na gostovanju Krki (92:105), a ukoliko u posljednjem kolu grupne faze ABA lige Studentski centar savlada FMP, tim Dine Repeše pada na posljednje mjesto. Praktično, Split bi u tom slučaju bio najlošiji tim računajući obje grupe regionalnog takmičenja, što znači da bi imao veoma težak zadatak kada se timovi iz plej-aut zona spoje i formiraju zajedničku mini-ligu.

U takvim okolnostima čelnici košarkaškog kluba iz Splita, koji je izgubio i posljednja dva meča hrvatskog prvenstva, nisu odlučili da uruče otkaz svom treneru. Zapravo, uradili su nešto potpuno suprotno - njegovog oca postavili su za mentora, pa će sada Jasmin Repeša uticati na rad svog sina, u borbi za opstanak u regionalnom takmičenju.

Jasmin Repeša je tokom karijere vodio Čapljinu u kojoj je i igrao košarku, zatim kao pomoćnik radio u Novom Zagrebu, Ciboni i reprezentaciji Hrvatske, pa samostalno sjedio na klupi Dubrave, Cibone, Tofaša, Splita, Slaska, Fortituda iz Bolonje, Virtusa iz Rima, Benetona iz Treviza, Unikahe, Cedevite, Olimpije iz Milana, Budućnosti, Pezara, Trapanija... Radio je kao selektor Hrvatske u nekoliko navrata, predvodio je i selekciju Bosne i Hercegovine, a u nekoliko svojih klubova vraćao se i po više puta.