"Budućnost srpske košarke nikad bolja": Miško Ražnatović očekuje zlato za Srbiju na OI 2028 u Los Anđelesu

Miško Ražnatović objasnio zašto je budućnost srpske košarke "nikad bolja" i zbog čega predviđa da ćemo osvojiti zlato na Olimpijskim igrama 2028.

Izvor: YouTube/ Super Indirektno kod Popa i Milana

Poznati srpski menadžer Miodrag Miško Ražnatović ambiciozno je rekao da očekuje da reprezentacija Srbije na Olimpijskim igrama 2028. godine osvoji zlato. Tu hrabru procjenu dao je u odgovoru na pitanje kakva je budućnost srpske košarke.

"Budućnost srpske košarke je odlična, nikad bolja. Reći ću vam zašto", rekao je on gostujući na TV Una u emisiji "Super Indirektno kod Popa i Milana".

Ražnatović je objasnio šta će donijeti (prije svega finansijsko) jačanje koledž-košarke koja nudi milionske ugovore mladim košarkašima iz Srbije.

"Taj momak od 19 godina odlazi na koledž iz dva razloga. Prvi je da nema gdje da igra. U Megi ima mjesta samo za sedmoricu. U Zvezdi i Partizanu mora da čeka bar još tri-četiri sezone, jer najmlađi igrač u Zvezdi je Stefan Miljenović 2001. godište. Drugi razlog su i te enormne novčane sume. I šta se događa? Otići će na koledž, nastaviće da se razvijaju u te tri-četiri godine koje su problematične u Evropi. Fizički će nevjerovatno da se razvijaju, jer je nevjerovatno kako tamo rade sa njima, pogledajte Davida Mirkovića, nisam mogao da vjerujem poslije tri mjeseca kada sam ga vidio".

"Pogledajte primjere Plavšića i Petruševa"

Izvor: MN PRESS

"Vraćaće se sa 22, 23 godine. Bilo je tih slučajeva, Petrušev je taj slučaj, Plavšić Uroš takođe, vraitli su se sa koledža i osvojili olimpijsku bronzanu medalju. Trenutno imamo problem godinu-dvije, ali za tri godine vraćaće se vrlo zanimljivi igrači sa koledža, koji će biti mnogo spremniji da igraju za Zvezdu i Partizan nego sada kada završavaju juniorski staž", kazao je Ražnatović.

Rekao je srpski menadžer da bi trebalo biti strpljiv.

"Ovo je tek prva-druga godina da je to zaživjelo. Ali kada završe taj koledž biće to momci od 23, 24 godine, spremni da igraju u tim timovima. U ovom trenutku imate Petrovića i Jovića da su otišli tamo, za dvije-godine će se vratiti i biće spremni da za početak igraju u Zvezdi i Partizanu određene minute".

"Otišli su Kića i Moka, pa došli još bolji"

Izvor: MN PRESS

Rekao je Ražnatović da ne bi trebalo padati u paniku i u strah za budućnost srpske košarke.

"Budućnost će biti uvijek svijetla, i kada su otišli Kića i Moka, htjeli smo svi da se ubijemo masovno, ali onda su se pojavili Dražen, Paspalj, Đorđević, koji su bili još bolji. U nekom trenutku može biti problema dvije-tri godine, kao i u svakom procesu, ali pojavljuju se igrači, Petrušev, Jović, Topić, Đurišić, neće tu biti problema".

Tada je hrabro predvidio zlato u Los Anđelesu za dvije i po godine.

"Što se tiče Los Anđelesa, iskreno očekujem zlato. Jedan sam od onih koji izvodi teorije iz nekih znakova, zadnji put smo baš tamo osvojili zlato. Isto tako je bilo nemoguće, na OI u Parizu je vrlo malo falilo. Taj Drim-tim 2028. neće biti tako dobar kao ovaj, jer i oni imaju smjenu generacija, možda ovo zvuči optimistično, ali treba da se nadamo tome", kazao je Ražnatović.

Bonus video:

Pogledajte 00:05 Miško Ražnatović Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)