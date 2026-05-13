Luka Jović rešeta i kad treba i kad ne treba: Nije stao kada je AEK uzeo titulu, opet je dao gol

Luka Jović je u derbiju u Solunu dao gol, a Andrija Živković je asistirao.

AEK je osvojio titulu, ali to ne znači da je Luka Jović odlučio da se smiri. on je u još jednom grčkom derbiju dao gol! A da stvar bude još bolja, na istom meču Andrija Živković je asistirao i bilo je na kraju PAOK - AEK 1:1 (0:0).

Poveo je tim novog šampiona Grčke u 73. minutu: Luka Jović je ušao sa klupe, a onda je iskoristio pas Dereka Kutese i poluvolejom pocijepao mrežu rivala.

Ipak nije to bilo sve što se tiče srpskih reprezentativaca. Taman kada je djelovalo da će AEK do nove pobjede, da ne bude tako pobrinuo se Andrija Živković koji je ostavio PAOK u borbi za drugo mjesto na tabeli.

On je iz kornera centrirao u samom finišu meča i tinejdžer Anestis Mitu je pravnao na 1:1 u 88. minutu utakmice. Sada se čeka samo posljednje kolo u kome PAOK sa 63 boda juri Olimpijakos koji ima 65.