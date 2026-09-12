"Nije Luka Jović slučajno bio u Realu": Italijan otkrio kako je Marko Nikolić probudio zvijer u njemu

Golman AEK-a Alberto Brinjoli otkrio tajnu uspjeha Luke Jovića u Grčkoj i šta je Marko Nikolić učinio da mu pomogne.

Izvor: Kyriaki Tsimitaki / Alamy / Profimedia

Italijanski golman Alberto Brinjoli pričao je Italijanima o tome zašto srpski golgeter Luka Jović tako dobro igra u AEK-u i ne prestaje da daje golove. Upitan zašto se Srbin nije tako dobro snašao u Fiorentini i Milanu od 2022. do 2025, a prethodno ni u Real Madridu, Brinjoli je otkrio da je ključ u povjerenju i u važnoj ulozi koju ima kod srpskog trenera Marka Nikolića. Trofejni stručnjak je našao način kako da u Joviću probudi "zvijer".

"Luka je veoma kvalitetan igrač. Da nije, ne bi otišao u Real. Razgovarajući sa njim, mislim da je u pitanju stvar karaktera. Želi da ima važnu ulogu i hoće da igra. Po mom mišljenju, potreban mu je ambijent u kojem će se osjećati važnim", rekao je on za "Gazetu".

Brinjoli je svojevremeno bio golman Juventusa, a prošlog ljeta dočekao je Luku u AEK-u kao "otpisanog" igrača Milana. Pod Nikolićevim vođstvom Jović je postao najvažniji napadač šampionskog tima Atinjana, dao ogroman doprinos plasmanu u Ligu šampiona ovog ljeta i do sada je postigao 25 golova u 50 nastupa za AEK.

Brinjoli od Serije D stigao do Lige šampiona

Izvor: Orange Pictures / Shutterstock Editorial / Profimedia

Italijanski golman iskoristio je upražnjeno mjesto poslije povrede Tomasa Strakoše prošlog vikenda i ove nedjelje branio u Ligi šampiona, u pobjedi protiv LASK-a. Na taj način je zaokružio svoj filmski životni put, jer je 2009. igrao u četvrtoj ligi Italije, u Montekjariju u Seriji D.

"Bilo je to ostvarenje sna, ali moram da budem iskren: u tom trenutku ne uživaš previše jer si koncentrisan. Emocije doživljavaš samo prije i poslije utakmice, dok na terenu sve ostalo pada u drugi plan. Zaslužili smo da pobijedimo makar 2:0, ali prije utakmice bih potpisao i 1:0. Ta utakmica je sada iza nas, mislimo na sljedeću... To što nisam uživao u debiju u LŠ je lijepa i ružna strana fudbala, jer nemaš mogućnost da zastaneš. Kao što lijepe stvari brzo prolaze, tako onda dolaze one loše. Sve uvjek moraš da prihvatiš sa ravnotežom. Postoje trenuci koje treba iskoristiti, a ja moram da budem spreman kada zatreba"

Da li je to bio njegov najljepši trenutak karijere?

"Svakako je to najveći cilj koji sam mogao da ostvarim. To je jedan od lijepih trenutaka, ali zadovoljstvo se ne mijenja u zavisnosti od ranga takmičenja. Bio sam podjednako srećan kada sam osvojio prvenstvo u Seriji D."

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