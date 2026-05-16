logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Gol za istoriju kakav se rijetko viđa: Seltik "ovjerio" titulu pred praznom mrežom

Gol za istoriju kakav se rijetko viđa: Seltik "ovjerio" titulu pred praznom mrežom

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Posljednji gol Seltika bio je za nevjericu navijača rivala i ujedno još veći razlog za slavlje fudbalera Seltika

Nevjerovatan pogodak Seltika protiv Hartsa Izvor: Arena sport Premium 1/Printscreen

Seltik je postao šampion Škotske i to preokretom. Iako je Harts u 40. minutu imao prednost, domaćin je uspio da naniže tri gola u nastavku meča, a posljednji je privukao najveću pažnju - apsolutno ga niko nije očekivao. Strijelac je u nadoknadi vremena bio Kalum Osman.

Harts je imao slobodan udarac, ali se pred golom domaćina pojavila gužva, u kojoj se Seltik bolje snašao. Lopta je završila u nogama Osmana, koji je u 87. minutu bio i asistent drugog gola, igrač Seltika počeo je da trči ka golu rivala i vrlo brzo je ostao sam. Kako je na drugoj strani mreža bila prazna, bez golmana rivalskog tima, Osmanu je ostalo samo da lagano plasira loptu u gol.

Pogledajte kako je izgledao gol Seltika u 98. minutu: 

Pogledajte

00:56
Treći gol Seltika
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

Na tribinama je uslijedila nevjerica navijača Hartsa, ali i veliko slavlje domaćih navijača i igrača. Gotovo svi su ušli na teren, opkolili heroja meča i slavili sa njim. Međutim, sudije su poništile gol postignut u 98. minutu, ali su potom gledanjem VAR snimka preinačile odluku za konačnih 3:1 i titulu šampiona Škotske.

Seltik je poslije osvojene titule postao rekorder, pošto sad ima više trofeja od Rendžersa u domovini. Sam susret okarakterisan je kao haos, kao spektakl za sve ljubitelje fudbala i zaista je bilo tako. Bilo je golova, preokreta i atraktivnih poteza.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Škotska Seltik Harts

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC