Isplivao novi snimak najspornijeg penala u Evropi: Seltik hoće da se vidi igranje rukom

Seltik objavio još jedan snimak situacije zbog koje je dosuđen penal u njegovu korist u dubokoj nadoknadi utakmice protiv Madervela.

Izvor: Stuart Wallace / Shutterstock Editorial / Profimedia

Seltik je objavio još jedan snimak kontroverzno dosuđenog penala protiv Madervela koji ga je ostavio u trci za titulu.

Celtic have released the Unique Angle of the handball pic.twitter.com/rB8MKdzFNy — Fitzy (@Fitzy__07)May 14, 2026

Odlukom sudije Džona Bitona, dosuđen je penal za Seltik koji je bivši igrač Mančester sitija Keleči Ihenačo pretvorio u gol za pobjedu 3:2 i za Seltikovih "minus 1" na tabeli u odnosu na prvoplasirani Harts. Ujedno, tim golom zakazao je subotnji derbi za titulu između Seltika i Hartsa od 13.30 časova. Da Ihenačo nije dao gol, Seltik bi morao da pobijedi u tom meču razlikom od tri gola da bi (p)ostao šampion.

Gledajući dosuđeni penal iz svih uglova, mnogi dovode u pitanje Bitonovu odluku, jer se zaista teško vidi da li je igrač Madervela Sem Nikolson igrao rukom. Arbitar je procijenio da jeste i zato još nije gotov prvenstvo u Škotskoj, u kojem će lider Harts u subotu igrati za svoju prvu titulu od 1960. godine.

Povrh toga, još od 1985. godine nije se dogodilo da Seltik i Rendžers ne budu šampioni. Posljednji je ispred njih završio Aberdin, pod vođstvom slavnog ser Aleksa Fergusona.

Bonus video: Gol Marka Arnautovića protiv Seltika

Pogledajte 00:25 Marko Arnautović gol za Crvenu zvezdu Izvor: Arena 1 Premium Izvor: Arena 1 Premium

(MONDO)