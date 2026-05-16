"Agent sklon laganju": Španski mediji udarili na Miška Ražnatovića zbog Barselone

Sportski menadžer Miško Ražnatović je "zaratio" sa španskim medijima

"Rat" španskih medija i Miška Ražnatovića je nastavljen. Najprije je poznati "Encestando" najavio da bi trener Barselone Ćavi Paskval mogao da napusti im i postane trener Dubaija, dok bi Ibon Navaro preuzeo ekipu iz Katalonije. Potom je Srbin oštro odbacio bilo kakve tvrdnje, ali je odgovor istog medija vrlo brzo stigao.

Vijest da je Navaro, trener Unikahe, u kontaktu sa Bajernom i Barselonom, naterala je Miška Ražnatovića da reaguje na društvenim mrežama. "Veoma je teško i iscrpljujuće pratiti neistine koje brojni mediji objavljuju o mojim klijentima, pa sam čak odustao i od objavljivanja demantija. Ipak, ponekad je to neophodno, posebno u slučajevima kada su tvrdnje sto odsto netačne i nanose veliku štetu mojim klijentima, dok istovremeno narušavaju njihov odnos sa klubom", napisao je Ražnatović i dodao:

"Ukratko, ni ja ni Ibon Navarro nismo razmijenili ni jednu jedinu riječ sa Barselonom, kao što to ranije nismo učinili ni sa Bajern Minhenom, iako je isti portal to objavio", napisao je Ražnatović.

Šta je "Encestando" odgovorio Mišku Ražnatoviću?

Poslije javnog komentara oglasio se i medij koji je podijelio vijesti o transferu trenera. "Kako je agent Ibona Navara sklon laganju, juče nas je optužio da širimo lažne informacije zato što smo prenijeli istu stvar kao i 'El Sur' i 'Mundo Deportivo'. On je dodatno slagao kada je negirao razgovore sa Bajern Minhenom, koje je sam Ibon lično pominjao u Valensiji", stajalo je u jednoj od objavi "Encestando".

"Različiti novinari imaju potvrde o razgovoru između Ibonovog okruženja i Barselone, koje su dobili iz izvora u Unikahi i Barseloni. Negiranja tokom prelaznog roka su uobičajena pojava. Razgovor sam po sebi nije pregovor, već prvi kontakt radi procjene interesa", navodi medij.

S obzirom na to da "Encestando" nije želio da objavi bilo kakav demanti, može se pretpostaviti da bi Ćavi Paskval zaista mnogo ranije nego što se očekivalo. Kao naredna stanica navodi se Dubai.