Spisak Južne Koreje za Svjetsko prvenstvo: Tu su bek Zvezde i još jedan miljenik Delija

Južna Koreja će na Svjetsko prvenstvo ići sa jednim sadašnjim i jednim bivšim fudbalerom Crvene zvezde.
Južna Koreja je izbacila sastav za Svetsko prvenstvo, a na njemu se našao i defanzivac Crvene zvezde. Bek koji se odlično snalazi i na lijevom i na desnom beku očekuje se moždani u startnoj postavi Južne Koreje uz naravno najveću zvijezdu defanzive štopera Bajerna iz Minhena Kima Min Džaea.
Naravno prva zvijezda tima je napadač Son koji je nakon godina u Totenhemu otišao u Ameriku, ali je i dalje lider tinma. Tu su i Hvang iz Vulverhemptona, kao i rezervista Pari Sen Žermena Lin Kang In. Uz Seola koji trenutno nastupa za Crvenu zvezdu u timu je i centralni vezista Hvang In Beom koji je iz Crvene zvezde otišao u Fejnord.
Korejci igraju u grupi A sa Meksikom, Južnom Afrikom i Češkom. Prvi meč sa Česima na programu je 11. juna, zatim 18. juna igraju sa domaćinom Meksikom, a posljednja utakmica je na programu 24. protiv Južne Afrike.
Ovo je sastav Južne Koreje
- Golmani: Džo Hjon-vu (Ulsan), Kim Seung-gju (FK Tokio/Japan), Song Bum-keun (Džeonbuk)
- Odbrana: Kim Mun-hvan (Daeđon), Kim Min-dže (Bajern Minhen/Njemačka), Kim Te-hjon (Kašima Antlers/Japan), Park Džin-seob (Džeđang/Kina), Seol Jong-vu (Crvena zvezda/Srbija), Jens Kastrop (Borusia Menhengladbah/Njemačka), Li Ki-hjuk (Gangvon), Li Te-sok (Austrija Beč/Austrija), Li Han-beom (Midtjiland/Danska), Čo Ju-min (Šardža/UAE)
- Sredina terena: Kim Džin-gju (Džeonbuk), Bae Džun-ho (Stouk Siti/Engleska), Paik Seung-ho (Birmingem/Engleska), Jang Hjun-džun (Seltik/Škotska), Eom Dži-sung (Svonsi/Vels), Li Kang-in (Pari Sen Žermen/Francuska), Li Dong-gjeong (Ulsan), Li Dže-sung (Majnc/Njemačka), Hvang In-beom (Fejenord/Holandija), Hvang Hi-čan (Vulverhempton Vonderers/Engleska)
- Napadači: Son Hjong-min (Los Anđeles FK/SAD), O Hjon-gju (Bešiktaš/Turska), Čo Gje-sung (Midtjiland/Danska)