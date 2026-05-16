Spisak Južne Koreje za Svjetsko prvenstvo: Tu su bek Zvezde i još jedan miljenik Delija

Južna Koreja će na Svjetsko prvenstvo ići sa jednim sadašnjim i jednim bivšim fudbalerom Crvene zvezde.

Južna Koreja je izbacila sastav za Svetsko prvenstvo, a na njemu se našao i defanzivac Crvene zvezde. Bek koji se odlično snalazi i na lijevom i na desnom beku očekuje se moždani u startnoj postavi Južne Koreje uz naravno najveću zvijezdu defanzive štopera Bajerna iz Minhena Kima Min Džaea.

Naravno prva zvijezda tima je napadač Son koji je nakon godina u Totenhemu otišao u Ameriku, ali je i dalje lider tinma. Tu su i Hvang iz Vulverhemptona, kao i rezervista Pari Sen Žermena Lin Kang In. Uz Seola koji trenutno nastupa za Crvenu zvezdu u timu je i centralni vezista Hvang In Beom koji je iz Crvene zvezde otišao u Fejnord.

Korejci igraju u grupi A sa Meksikom, Južnom Afrikom i Češkom. Prvi meč sa Česima na programu je 11. juna, zatim 18. juna igraju sa domaćinom Meksikom, a posljednja utakmica je na programu 24. protiv Južne Afrike.

