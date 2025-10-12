logo
Veliki obrt, Vladan Milojević novi selektor Srbije: "Biće imenovan i vodiće reprezentaciju na Vembliju"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević biće imenovan za selektora Srbije, objavio je "Sportski žurnal".

Vladan Milojević biće novi selektor Srbije Izvor: MN PRESS

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević novi je selektor Srbije, objavio je "Sportski žurnal". Dan nakon poraza od Albanije i odlaska Dragana Stojkovića Piksija, navodno je sve dogovoreno da šef struke šampiona Srbije preuzme uzdrmani nacionalni tim.

"Vladan Milojević, trener Crvene zvezde, na narednoj sjednici Izvršnog odbora Fudbalskog saveza Srbije zakazanoj za 17. oktobar, biće imenovan za novog selektora državnog tima. Uporedo, do zimske pauze i isteka ugovora sa crveno-bijelima vodiće i Zvezdu u Superligi i Ligi Evrope. Na klupi reprezentacije debitovaće na Vembliju u Londonu 13. novembra. Tri dana kasnije, u nedjelju 16. vodiće Srbiju u posljednjoj utakmici kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026, protiv Letonije u Leskovcu", objavio je beogradski list.

Iako je u večeri debakla Srbije u Leskovcu TV Arena sport najavila da će selektor postati Veljko Paunović, po svemu sudeći je izbor pao na Vladana Milojevića, najuspješnijeg trenera Zvezde u eri poslije Barija 1991. godine. Zvanično najbolji trener Srbije za prošlu godinu vodi crveno-bijele u svom drugom mandatu na "Marakani", gdje je postavio temelje evropske Zvezde i uveo je tri puta u Ligu šampiona, izgubivši samo jedan dvomeč kvalifikacija sa crveno-bijelima, protiv Pafosa ove godine u plej-ofu za LŠ.

Izvor: MN PRESS

Na domaćoj sceni, Milojević je osvojio Kup Srbije sa Čukaričkim 2015. godine pobijedivši Partizan u finalu na "Marakani", a potom je sa Zvezdom uspostavio dominaciju u domaćim okvirima, osvojivši u dvije epizode u Ljutice Bogdana ukupno četiri titule i dva Kupa. Igračko i trenersko ime gradio je u Crvenoj zvezdi, Superligi Srbije, u Grčkoj i na Kipru, i vodio je i Javor, Omoniju, Panionios, Al-Ahli, AEK iz Atine, Al-Itifag, APOEL i Apolon iz Limasola.

U ovom trenutku djeluje da je jedino izvjesno to da će sjednica Izvršnog odbora FSS biti održana 17. oktobra, nakon utakmice Srbije protiv Andore, na kojoj će nacionalni tim voditi Zoran Bata Mirković, selektor mlade (U-21) reprezentacije Srbije.

Tagovi

orlovi Srbija Vladan Milojević Fudbalski savez Srbije

