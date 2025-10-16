logo
Marko Arnautović zbog djece živi sam u Beogradu: Zašto bih im to oduzeo?

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Marko Arnautović objasnio zašto je donio odluku da u Beogradu živi sam, bez porodice, a sve jer želi da svojoj djeci ispuni snove kao što su i njemu njegovi roditelji.

marko arnautovic sam zivi u beogradu bez porodice Izvor: Guenther Iby / AFP / Profimedia

Marko Arnautović stigao je ovog ljeta da dođe u Crvenu zvezdu, zbog obećanja koje je dao Siniši Mihajloviću. Donio je odluku koja je iznenadila mnoge u Austriji, očekivali su da će karijeru završiti u gradu u kom je rođen, međutim zvala ga je "prava" domovina i na to nije mogao da ostane imun.

Ono što mnogi nisu znali je da je Arnautović donio odluku da u Beogradu živi sam, bez svoje supruge i dvije kćerke. Objasnio je da je to bila vrlo teška odluka za njega, ali i jedina ispravna - i da se vodio primjerom svog oca.

"Plan je bio da živimo zajedno, ali to je teško zbog konja", ispričao je Arnautović za austrijski "Heute" i objasnio da je njegova kćerka Emilija (13) sve bolja kada je u pitanju preponskom jahanju i da želi da joj pruži podršku tako što će joj dozvoliti da ne ide sa njim u Beograd.

Konji se nalaze u Bolonji, tako da supruga Sara Arnautović trenutno sama brine o dvije kćerke Emiliji i Alisiji, dok Marko dolazi kad mu obaveze dozvole.

"Moj otac meni nikada nije oduzimao loptu, pa zašto bih ja njima oduzimao konje", kazao je ponosni otac prije nekoliko dana za ovaj austrijski list koga raduju uspjesi nasljednica: "Prije nekoliko dana, od 127 učesnika, Emilija se plasirala među 12 najboljih - završila je kao deveta. Sada se kvalifikovala za najveći turnir na svijetu".

Uz to, Arnautović ističe da mu se dopada život u Beogradu i da nema razloga da se iko u Beču iznenađuje što je donio takvu odluku: "Znam dobro tu zemlju, kao dječak sam često ljetovao tamo, otac me je vozio po stadionima i pokazivao mi ih. Bilo mi je jasno da tamo nema San Sira. Ali moram iskreno da kažem - tereni su sasvim dobri", zaključio je napadač Crvene zvezde koji je do sada odigrao devet utakmica i postigao dva gola.

