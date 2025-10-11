Arnautović (još) nije rekorder Austrije: Pokrenuta je tužba, jedan čovjek ne može da prihvati da je nadmašen

Marko Arnautović postavio je novi rekord po broju golova u reprezentaciji Austrije, ali je Toni Polster podnio tužbu koja još nije riješena i čeka se ishod...

Izvor: MN PRESS

Marko Arnautović (36) je postao novi rekorder Austrije, postigao je 45 golova na 128 utakmica i u pobjedi protiv San Marina (10:0) upisao se u strijelce četiri puta. Nije mogao da sakrije emocije kada se završilo, bio je u suzama, stiglo ga je sve. Međutim, poslije svega su se pojavile nove informacije koje kažu da možda ipak još uvijek nije rekorder. Zašto? Zbog Tonija Polstera (61).

Bivši austrijski napadač je dao 44 gola na 95 nastupa i još čeka da sud donese odluku o njegovoj tužbi. Prvobitno je izgubio, ali je podnio žalbu i čeka se presuda. Traži da mu se priznaju tri gola koja je dao, a koja nisu uračunata jer se nije radilo o zvaničnim mečevima. Sud u Beču je u julu prošle godine donio presudu koja kaže da se ti golovi ne računaju.

"Razočarani smo, vjerujemo da sudija nije dovoljno pažnje obratio na naše argumente", rekao je tada njegov advokat Aleksander Hirš. U pitanju su mečevi protiv Lihtenštajna, Tunisa i Maroka. Ističe da nisu uračunati golovi koje je postigao na te tri utakmice.

Poslije te odluke suda uslijedila je žalba koja je zvanično podnijeta krajem septembra prošle godine i za sada nema nikakvih dodatnih informacija oko toga kakav je ishod te žalbe i da li je donijeta odluka. Njegovi advokati su podnijeli žalbu zbog ta spomenuta tri meča koja su odigrana osamdesetih godina prošlog vijeka.

"Dao je golove pica-majstorima"

Polsteru je teško palo to što mu je Arnautović oborio rekord, pa mu je uputio čestitku koja teško da se može nazvati pravom čestitkom. Više je bila provokacija i pokušaj omalovažavanja.

"Marko, čestitam ti. Želim mu sve najbolje i mnogo uspjeha. Odigrao je mnogo više mečeva za reprezentaciju nego ja, uvijek je bio u formi i spreman da igra za nacionalni tim. Što se tiče San Marina, nije to reprezentacija, već sastav pica-majstora. Mislim da u moje vrijeme nije postojala tako loša reprezentacija", poručio je Polster.

Interesantno je Polster baš ovakve izraze upotrijebio, a traži da mu se priznaju golovi protiv Lihtenštajna, Tunisa i Maroka.