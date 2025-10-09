Marko Arnautović dao četiri gola i postao najbolji ikad!

Centarfor Crvene zvezde četvorostruki strijelac u pobjedi Austrije protiv San Marina. Na taj način je postao najbolji strijelac u istoriji svoje reprezentacije.

Marko Arnautović je dao četiri gola u pobedi Austrije protiv San Marina 10:0 u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Na taj način, u pobedi svog tima za perfekan skor u kvalifikacijama (5/5), napadač Zvezde ujedno je postao i najbolji golgeter u istoriji svoje reprezentacije, jer je dao 45 golova u 128 nastupa. Počev od svog gola u osmom minutu, a zatim pogocima u 47, 83. i 84. prestigao je Tonija Polstera (61), dosadašnjeg rekordera sa 61 golom.

Povrh toga, Arnautović je i rekorder u broju odigranih utakmica u dresu Austrije.

Arnautović je standardan napadač nacionalnog tima u kvalifikacijama za Mundijal u Kanadi, Sjedinjenim Državama i Meksiku 2026 i sa njim na čelu tim Ralfa Rangnika pobijedio je u svim utakmicama. U dva meča protiv San Marina dao je šest golova uz asistenciju za pobjedonosni gol u Zenici protiv BiH, glavnog konkurenta njegovog tima u borbi za prvo mjesto i direktan plasman.

Arnautović je rođeni Bečlija, a za reprezentaciju igra još od 2008. godine i derbija protiv Farskih Ostrva u kvalifikacijama za Južnu Afriku 2010. Sve to vrijeme njegova reprezentacija nije uspevala da se plasira na Svetsko prvenstvo i taj uspjeh čeka još od Francuske 1998. godine.

Ovog puta, Austrijanci drže sudbinu u svojim rukama i do kraja će igrati protiv Rumunije u gostima 12. oktobra, Kipra u gostima 15. novemba i BiH kod kuće, 18. novembra.







