Marko Arnautović ispisao istoriju evropskog fudbala: Na "Marakani" srušio nestvaran rekord

Autor Dragan Šutvić
0

Austrijski napadač Marko Arnautović postigao gol za Crvenu zvezdu u Ligi Evrope i tako prekinuo najduži post u istoriji ovog takmičenja.

Crvena zvezda Seltik rekord Marka Arnautovića Izvor: Pedja Milosavljevic/STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia

Crvena zvezda remizirala je na startu grupne faze Lige Evrope protiv Seltika (1:1), a jedini gol za srpskog šampiona postigao je Marko Arnautović - što je njegov prvi evropski od dolaska u Beograd ovog ljeta. Može se reći da je Arnautović odigrao svoj najbolji meč do sada u Zvezdi i pametno je u 65. minutu reagovao poslije kornera, kada je Učena vratio loptu na peterac, a to je bio i trenutak kad je oborio vrlo zanimljiv rekord.

Arnautović je ovim golom ispisao istoriju evropskih klupskih takmičenja i prekinuo je "najduži post" između dva gola. Prvi je postigao još u Kupu UEFA u sezoni 2008/09 za Tvente protiv Marseja, dok od tada nije uspijevao da se u ovom takmičenju koje se sada zove Liga Evrope. Dakle, prošlo je čak 16 godina i 217 dana...

Interesantno je da je od tada Arnautović igrao samo u Ligi šampiona - i to samo dvadesetak utakmica - a vidjećemo da li je ovo početak nove serije golova u njegovoj karijeri.


U međuvremenu je Arnautović poslije Tventea igrao za još Inter, Verder, Stouk, Vest Hem, Šanga, Bolonju, pa ponovo Inter i sada Zvezdu, tako da je čitava njegova karijera stala između dva pogotka u Ligi Evrope. I takav njegov rekord teško da će neko uspjeti da obori u skorije vrijeme.

Šta dalje za Crvenu zvezdu?

Crvena zvezda se nadala cijelom plenu protiv Seltika, ali biće zadovoljna i sa jednim, dok joj sada slijedi možda i najteži meč u čitavom takmičenju. Zvezda će već sljedeće sedmice, odnosno 2. oktobra, gostovati Portu na Dragau. Slavni klub nije još igrao utakmicu prvog kola Lige Evrope i večeras ga čeka duel sa Salcburgom.

Marko Arnautović gol za Crvenu zvezdu
Tagovi

FK Crvena zvezda Seltik Liga Evrope Marko Arnautović

